【旺角宵夜自助餐】朗豪坊酒店任食生蠔！四款Mövenpick雪糕回本

生蠔一向是自助餐客人的頭號獵物，不過供應生蠔的晚市自助餐，價位普遍不低。好消息是，這間旺角酒店近日推出宵夜自助餐，約$300就可任食生蠔，平常逛街或是看電影之後，都可來這邊大吃特吃。 資料圖片：官方圖片、Instagram

星期五、六供應！蠔主題自助餐

宵夜自助餐以蠔為主題，雖然沒有其他海鮮供應，但賣點明確，客人可以任食時令生蠔，而現時供應的是新西蘭品種，味道清甜，口感Creamy。至於熟食方面，則有蠔仔粥、酥炸生蠔、煎蠔餅、蠔仔小丸子等，夠晒「蠔氣」。主題食物之外，自助餐的Checkpoint還有芝士蝦餃、刺身壽司、流心芝士撻、即製窩夫、回本的Mövenpick雪糕，選擇也不算少。不過留意宵夜時段只有兩小時，用餐時就可能有點倉促。

按圖看自助餐食物款式：

餐廳位於酒店Level L，正好連接鄰近的朗豪坊L4，相當方便。

+ 8 + 7 + 6

The Place

地址： 旺角上海街康得思酒店Level L

電話：3552 3028

宵夜自助餐詳情：

供應時間：逢星期五、六10:15pm-12:15am

價錢：成人$278，小童及長者$208，設加一服務費

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