【哈佛研究】日飲2杯高糖飲品　患心血管疾病及早死風險增31%

出外買嘢飲，無論果汁、奶昔及珍珠奶茶等，大部分都是高糖飲料，偏偏我們還是經常因為口痕或口渴而買來喝。哈佛大學公共衛生學院日前在期刊發表一份研究成果，指出若一個人每日喝1杯人造糖飲料，死亡風險會較其他含糖飲料為低。此外，每日飲4杯或以上含糖飲料的話，因心血管疾病而致命的風險會增高，女性早死率更大大提升。

近年市面上有不少人造糖飲品，根據食物安全中心資料，人造糖甜味高於常見碳水化合物甜味劑的物質，「在日常飲食中，人體從人造糖攝取的卡路里微乎其微，甚或根本沒有。人造糖也不會影響人體內的胰島素或葡萄糖水平。因此，人造糖可用來幫助控制體重，也可讓糖尿病患者品嘗甜味食品。」

負責這項研究的其中一位營養學者Vasanti Malik就說：「我們的研究結果，進一步顯示出應該限制飲用含糖飲料的數量，最好以喝清水代替，能改善健康狀況、延長壽命。」（VCG）

最新的這項研究，研究人員分別調查80,647名女性及37,716名男性，分析由80年代至2014年間的數據，而各個調查對象每隔兩年就要報告生活習慣和健康狀況。前人的研究發現，飲用含糖飲品的數量與體重增加成正比關係，同時增加患二型糖尿病、心臟病和中風的危機。是次研究列舉出碳酸及非碳酸汽水、果汁飲品、能量飲品和運動飲品等，指出它們都是極高糖分。雖然報告沒有闡明含糖量多少才算高糖，但根據美國心臟病協會資料，成年人每天不宜攝取多於150卡路里糖分，即相等於9茶匙或36克，約莫是一罐12安士的汽水。

請看食物安全中心之前抽查汽水、果汁、乳酸飲品及能量飲品等糖分的結果，另有其他常見飲品的糖分資料。

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研究人員發現，一個人飲得愈多含糖飲料，早死風險就愈高。對比於一個月飲1杯以下含糖飲料的人，其餘人士分為4類：

（1） 一個月飲1至4杯高糖飲料，早死風險增加1%

（2） 一星期飲2至6杯高糖飲料，早死風險增加6%

（3） 一日飲1至2杯高糖飲料，早死風險增加14%

（4） 一日飲2杯以上高糖飲料，早死風險增加21%

而在以上幾個群組之中，女性的死亡風險都高於男性。

調查顯示，一些每日飲1、2杯高糖飲品的人士，較不常飲用含糖飲品的人早死風險高31%，每多飲一杯，患上致命心血管疾病的風險就高10%。由此可見，飲用高糖飲品與罹患心血管疾病有強烈關係，反而因高糖飲品致癌的情況則相對沒那麼嚴重。

此外，研究人員又比較人造糖飲料與一般含糖飲料，前者引致早死的風險確是較低，不過女性飲得太多人造糖飲料（一日4杯以上）的話，患上致命心血管疾病的機率和死亡率都較男性高，因此亦不建議喝太多。（資料圖片）

儘管近十年來美國人飲高糖飲品的數量有下跌趨勢，但大部分成年人飲用含糖飲品的數目仍然超出建議標準（不多於每日吸取卡路里的10%）。作者亦提到，在發展中國家之中，飲用含糖飲料的人越來越多，主要是因為城市化以及飲品公司的大力宣傳所致。（GettyImages）

流行病學及營養學者Walter Willett總結以上結果，並表示：「這個研究結果不令人意外，與我們一直以來認知飲高糖飲品的副作用都互相呼應，包括代謝綜合風險因素，以及易患二型糖尿病、早死等。這次的研究也進一步顯示出，有關當局應該更嚴格管制高糖飲品生產商對小童與青少年的宣傳，另外也建議徵收汽水稅（Soda Tax）。」

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