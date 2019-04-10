甜品上嘅蜂巢到底食唔食得？有助降低膽固醇？蜂蠟營養效用全拆解

香甜可口的蜂蜜一直是廣受消費者喜愛的農產品，而蜂膠、蜂王漿也是常見的蜂產品，但近年來卻可以發現蜂巢蜜產品越來越常出現在市面上，一些甜點店也常將蜂巢點綴於蛋糕、雪糕上，不禁好奇「蜂巢」到底能不能吃呢？吃了對身體會有什麼影響呢？ 文：葉佩珒／食力

蜂巢是可以吃的！但有沒有神奇療效？不一定

蜂巢是由蜜蜂製造用於儲存蜂蜜和花粉或容納蜜蜂幼蟲的場所，它的結構主要為緊密排列的六角柱體蜂室，是蜜蜂工蜂分泌的蠟所構成。而我們現在於甜點店、餐廳自助餐所看到的蜂巢，主要組成其實就是蜂蜜和「蜂蠟」。蜂蜜除了含有豐富的營養素，還有過氧化氫等抑菌物質，因此有許多研究指出其具有幫助傷口癒合的功效，另外除了抗氧化、抗發炎等效果，治療咳嗽、減輕腹痛等作用也都是學者們研究的主題。

蜂巢是由蜜蜂製造用於儲存蜂蜜和花粉或容納蜜蜂幼蟲的場所，它的結構主要為緊密排列的六角柱體蜂室，是蜜蜂工蜂分泌的蠟所構成。（視覺中國）

那麼主成份為蜂蠟的「蜂巢」也能吃嗎？點擊下圖看答案！

除了小心誇大不實的醫療效果，食用安全最重要

值得注意的是，如果將蜂巢內的蜂蜜吃掉後，剩下的蜂巢質地稍韌、較難咬斷、消化，且進食過量的蜂巢容易造成腸胃不適，因此建議不要食用太多的蜂巢，或者可以將蜂巢當作口香糖，咀嚼後吐掉即可。

最後，蜂巢雖然為天然可食的蜂產品，但其還是具有含有豐富的糖分，所以建議消費者適量食用，對於蜂毒或花粉過敏的人在吃蜂巢時則要小心其可能引起的過敏反應，而1歲以下的嬰幼兒因胃部的胃酸不足、腸道的菌叢尚未健全，有食用蜂蜜而產生「肉毒桿菌素」中毒的風險，因此更要避免食用哦！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：冰淇淋、甜點上附的蜂巢到底能不能吃下肚？】

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