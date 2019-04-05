【環保魷魚】美大學研究指魷魚中有物質可代塑膠　彈性強減污染

每年大約有百萬噸的塑膠垃圾流入海洋，造成海洋生物及生態系統的危害，但同樣地海洋也可能會是減少塑膠污染的關鍵！2019年2月21日發表於Frontiers in Chemistry的報告指出，「魷魚（Squid ）中的蛋白質」有機會作為可持續性使用的塑膠替代品。

魷魚除咗好味，原來仲係拯救地球於「走塑」的關鍵！根據2019年最新的研究報告指出，魷魚身體某部份的的蛋白質竟可供利用為可持續性使用的塑膠替代品（視覺中國）

魷魚齒環蛋白 成為未來環保材料潛力股

看起來軟軟的魷魚，到底是哪個部位能成為堅硬塑膠的替代品呢？賓夕凡尼亞州立大學（Pennsylvania State University）的工程科學與力學教授、美國海軍局青年研究員獎獲獎者Melik Demirel發表於Frontiers in Chemistry的報告指出，事實上，魷魚於狩獵時會利用其觸腕上的吸盤以抓取獵物，而這些吸盤具有鋒利的「齒環」可將食物牢牢地固定住。這些齒環的蛋白質近似於絲狀，在過去幾年裡也成為令人感興趣的科學主題。

魷魚於狩獵時會利用其觸腕上的吸盤以抓取獵物，而這些吸盤具有鋒利的「齒環」可將食物牢牢地固定住。這些齒環的蛋白質近似於絲狀，在過去幾年裡也成為令人感興趣的科學主題。（IG: jackmckee_uwphotography）

具生物分解特性，或能解決塑膠微粒污染問題？（點擊下圖看清答案！）

現階段生產成本較高 仍須技術更新

在材料科學工程鑽研多年的Melik Demire也表示，「身為一名研究聚合物的科學家，我也希望能盡可能的減少塑膠污染的發生，並創造環境的永續。」雖然目前現階段SRT蛋白除了可以用魷魚作為原料提取外，也可於實驗室中以基因工程技術利用細菌直接做生產，這表示其製造甚至可以不需要使用到任何魷魚，可以糖、水和氧氣做為主要原料大量發酵生產，但他也承認，現階段合成SRT蛋白質的生產成本每公斤至少100美元，因為過於昂貴而難以量產，因此希望透過投入更多研究，努力降低價格至十分之一，好讓天然素材儘早取代塑膠的使用。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：環保材料新革命！魷魚也有機會成為海洋救星？】

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