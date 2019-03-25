【K-Lunch】Neway最平$39享4小時K-lunch　限四間分店適用

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Neway最近推出新優惠，學生哥只要光顧指定分店，K-lunch時段最平$39就有交易，返學前都可以先唱K！

資料圖片：官方網站、Instagram

四間分店適用　限唱4小時

是次優惠推廣適用於旗下四間分店，包括觀塘、深水埗、九龍城、九龍灣，價錢最平$39起（原價約$64-$84），特選午餐有飯、意粉、公仔麵或沙律選擇。優惠並無花生或果盤收費，入場限計四小時，2-3人的話也很足夠，貓頭鷹時段則可唱至翌日早上05:45。學生哥放學後或是遇著天地堂，也可相約同學唱K。

按圖看價錢詳情及新歌推介：

是次優惠適用於觀塘、九龍灣、九龍塘及深水埗分店。

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Neway 觀塘分店
地址：九龍觀塘觀塘道418 號創紀之城5 期11 樓2號舖
電話：2723 3223

Neway 深水埗分店
地址：九龍深水埗青山道170號宇宙商場2樓 (於長沙灣A2出口)
電話：2708 8100

Neway 九龍城分店
地址：九龍城太子道西440 - 450號太子匯1樓6至7號鋪
電話：2382 2300

Neway 九龍灣分店
地址：九龍灣宏照道38號企業廣場第5期 MegaBox L17
電話：2359 0123

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