【泰國餐廳】3大新張泰式度假風菜館　如置身曼谷嘆當地美食

泰式餐廳在港門庭若市，然而有放假感覺宛如置身曼谷其中的似乎未幾，近來有3間新開張的泰式菜館，偌大的空間，室內外的主題佈局，亮眼精美的泰菜，剎似回到曼谷尋味。

我喜歡旅行，心裡常盤算到海外暢遊，自製長假期甚或周末來趟「快閃」放電，台北、曼谷、深圳…鄰近香港的地區都成大家的旅遊旺地。早前到曼谷「快閃」，美食、按摩、血拼、參拜，優遊自在樂在其中。回到香港，「滯留」於辦公室方尺之內；心卻繫於千里之外的曼谷，尤甚想念泰式美食。以下3間是近期新開張的泰式菜館，不謀而合以度假風為題，在香港也可再度重溫泰式滋味。

到曼谷品嚐美食、按摩、血拼及參拜，假期的優遊自在，令人即使回到香港，也尤甚想念泰式美食。究竟在港哪裡可找到有泰式度假風的餐廳？（尹嘉蔚於曼谷攝）

Morokok泰fusion 蝶豆花芒果糯米飯撫慰情緒

甫進店內白色拱門走廊，藍白花地磚，紅鶴主題牆壁，室外彩織地顫，一整排精雕細琢的水煙，放眼是摩洛哥風情，卻主打泰西fusion菜。首選芒果糯米飯，它跟曼谷的一樣以蝶豆花染成紫藍色，蝶豆花富含花青素，甚至比一般植物高達數倍花青素，有助抗氧化。蝶豆（Clitoria ternatea），亦稱藍豆，顏色鮮艷像展翅的蝴蝶，故有蝶豆花之名，它可作天然的染色劑及食用色素。在中醫角度上，蝶豆花可助眠、提神醒腦及安撫情緒。

芒果蝶豆花糯米飯$78。（黃寶瑩攝）

按圖有其他菜式、價錢及餐廳環境：

+ 7 + 6 + 5

Morokok

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

查詢：2363 1882

營業時間：11:30am-1:00am

Mint & Basil鄰近機場 歡迎帶愛犬同享泰式日光浴​

位於東涌的Mint & Basil最近機場，當下有「落機不如過隔離」再感受泰式度假風情，餐廳開揚雅致，大廳以柔和高貴的金黃色為主，除了泰菜也主打越南料理。戶外花園廣闊，驟眼看約可容納100位客人，椰林樹影，讓人恍如置身泰國，另外，狗主可帶狗入內，歡迎寵物一起享受泰式日光浴。

位於東涌的Mint & Basil最近機場，回港後一再感受到泰式度假風情。（Mint & Basil提供）

泰國行政總廚Saksit已居港超過20年，說上一口流利的廣東話，擅長泰、越菜系：冬蔭功湯、泰式生蝦、原隻炭燒魷魚、泰式大蝦炒金邊粉及椰香芒果糯米飯。冬蔭功（Tom Yum Goong），Tom Yum指辣湯，Goong指蝦，泰國人有不同的冬蔭功煮法，各地煮法不同，口味也不盡相同，清冬蔭、加椰奶、加花奶、或者兩者都放，而當中不能從缺的精粹是泰式辣椒膏、香茅、南薑、青檸、檸檬葉及小辣椒。

按圖有其他菜式、價錢及餐廳環境：

+ 7 + 6 + 5

Mint & Basil

地址：東涌海濱路8號海堤灣畔地下K號舖

查詢：2762 8077／2762 8099

營業時間：星期一至日12:00nn-10:30pm

Mango Tree Kitchen 親民泰菜口碑載譽登元朗

Mango Tree在泰國是著名食店，賣正宗泰菜，開業至今超過20多年，分店遍佈全球，除了曼谷外，其他城市包括倫敦、東京、杜拜、馬尼拉及香港，總店位於曼谷的Silom區，招牌菜包括柚子沙律、冬蔭功、斑蘭葉雞、粉絲蝦煲、咖喱炒蟹、炸鯰魚及芒果糯米飯。今年3月初落戶元朗Yoho，以Mango Tree Kitchen與食客見面，並以親民價作招徠，室內環境清幽寬敞，眼下的綠色園林糅合木建築，加傳統擺設和戶外庭園景致，滲透陣陣悠閒的度假氣氛。

室內環境清幽寬敞，綠色園林糅合木建築，滲透陣陣悠閒的度假氣氛。（Mango Tree Kitchen FB）

按圖有其他菜式、價錢及餐廳環境：

Mango Tree Kitchen

地址：元朗朗日路9號形點一期1樓1035號舖

查詢：2602 2878

營業時間：星期一至日11:30am-11:00pm

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