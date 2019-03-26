【減肥】張鈞甯瘦身2大法寶　營養師教如何吃火鍋比生冷沙律好！

張鈞甯是位大美人，自然不造作看來舒服動人，她長期維持瘦身材的2大法寶，台灣專業營養師趙函穎也說好，並且建議女士想加強新陳代謝，智慧地吃火鍋比冷冰冰的沙律更好，她在個人健康專欄內引述一宗案例，事主近半年三餐只吃生菜沙律和水果，不瘦反胖，原因為何？

《如懿傳》已播映完畢，除了周迅飾演如懿令人印象深刻外，飾演海蘭（五阿哥生母）的張鈞甯，由當初弱不禁風畏縮言寡的性格，到後來爭寵生子，使計為在深宮生存，演技備受讚賞。張鈞甯承傳母親遺傅的良好基因，樣子甜美外，身型勻稱姣好，獲運動品牌addidas青睞招為亞洲代言人，更令人艷羨的角色應該是彭于晏的女友身份，去年彭于晏告白：「我想留住的幸運」，爆出與張鈞甯的戀情成為熱搜。

張鈞甯響應野生救援WildAid#新挑食主義運動，少肉多蔬菜、豆類及菌類，減少消耗肉類，減少森林土地開闢成牧場，減少碳排放，守護土地、森林及水資源。（張鈞甯粉絲專頁：ningchangonly_fan）

下圖輯錄張鈞甯IG相片：

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張鈞甯在多次受訪時就提過，她自己保持身材的秘訣除了大量運動外，關鍵是養成（1）不吃生冷的食物，（2）每天早上會喝1杯自製蔬果汁。不過，這樣的方法有助瘦身嗎？專業營養師趙函穎表示，日常飲食少碰生冷或寒涼食物有助成功瘦身。在她的健康專欄中，她分享曾有1名28歲過胖的OL，到減重門診就醫，抱怨自己為了瘦一點，近半年幾乎三餐只吃生菜沙律和水果果腹。然而，怎麼也瘦不下來，3個月來甚至有變胖的趨勢，3至4個月也沒來月經，讓她非常困擾。那名OL努力節食，仍然不能有效瘦身，原因為何？



按圖看營養師解釋，另外她也建議有效促進減肥的方法，當中如何有智慧地吃火鍋，「愛瘦又愛吃」的朋友可以參考：

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該名OL跟從以上正確的瘦身觀念，重啟身體代謝的能力，經過3個月的飲食調整後，月經回復正常，再過3個月後，體重下降5公斤（11磅）之多。至於，張鈞甯每天早上1杯自製蔬果汁補充膳食纖維，趙函穎營養師認為對於常常外出用膳的人來說，補充膳食纖維的確重要。如果膳食纖維攝取不足，不僅排便受到影響，導致便秘，也容易變成「小腹婆」。建議兒童攝取5份、女性7份、男性9份新鮮蔬果（每份約一個拳頭大），補充植化素，增加身體抗氧化能力輔助瘦身。此外，搭配適量帶氧及伸展運動也很重要，像是慢跑及深蹲等，有效促進新陳代謝。

參考資料：趙函穎營養師健康專欄

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