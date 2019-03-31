【銅鑼灣韓式甜品店】多款蛋糕、奶油捲　私密度比尖沙咀店更高！

這間超人氣的韓國過江龍牛奶甜品店，剛於3月中進駐銅鑼灣鬧市。

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這間超人氣的韓國過江龍牛奶甜品店，剛於3月中進駐銅鑼灣鬧市。（資料圖片）

貓人從熙來攘往的波斯富街，走進少女心爆棚的粉紅小店，私密度比尖沙咀店更高，想靜靜地打卡及歎美食就更加舒服了。

一共五排兩人對坐的梳化凳，貫徹粉紅浪漫格調，配合雲石圓枱上的鮮花擺設，讓貓人不禁心心眼！

一共五排兩人對坐的梳化凳，貫徹粉紅浪漫格調，配合雲石圓枱上的鮮花擺設，讓貓人不禁心心眼！（作者提供）

其中的草莓朱古力奶油捲（HK$68／4件），以略帶質感的蛋卷，包裹着滑溜朱古力忌廉，口感輕盈不會膩。而朱古力味則較為大眾化，不會過濃或過甜，不過一向鍾情Dark Chocolate的貓人就略感不足了。

其中的草莓朱古力奶油捲（HK$68／4件），以略帶質感的蛋卷，包裹着滑溜朱古力忌廉，口感輕盈不會膩。（作者提供）

繪了心型花花的熱紫薯牛奶（HK$38），打卡一流，紫薯味較濃，奶味則相對較輕。

繪了心型花花的熱紫薯牛奶（HK$38），打卡一流，紫薯味較濃，奶味則相對較輕。（作者提供）

店舖中還有其他蛋糕及奶酪飲品選擇，例如有一些Signature Dish：草莓奶油捲、草莓牛奶，彩虹蛋糕等。

店舖中還有其他蛋糕及奶酪飲品選擇，例如有一些Signature Dish：草莓奶油捲、草莓牛奶，彩虹蛋糕等。（作者提供）

隔着玻璃窗看看街外的熱鬧繁囂，聽着輕快的K-pop music，難得讓貓人在銅鑼灣街頭，找到一片粉紅控天地，悠悠閒地歎番一下！

難得讓貓人在銅鑼灣街頭，找到一片粉紅控天地，悠悠閒地歎番一下！（作者提供）

貓人為食指數（最高10分）：

美味：7

服務：8

環境：9

抵食：6

回頭：7

整體：7

Le Bread Lab

地址 ：銅鑼灣波斯富街116號地下

是次人均消費：$106

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「韓國粉紅控甜品店 進駐銅鑼灣」​】

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