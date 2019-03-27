【廚具大減價】Le Creuset低至3折$80有交易　ecLIVING限時優惠

重量十足的法國Le Creuset廚具將進行大減價，最低減至三折！女士們又是時候使出收納大法，執拾廚房，騰出空間迎接戰利品了。

Le Creuset 逾600件貨品大減價

一個鍋、一個煲，男人很難想像，可以令女人如此瘋狂，徹夜排隊輪候購買。但就只有女人，尤其愛下廚的女人才會明白，日對夜對，日用夜用，當然要選自己的心頭好。雖然LC每個煲或鍋都斤両十足，少點手力臂力都難以輕鬆駕馭，但因它的傳熱功能、保溫功能等的實用條件外，還因它的款式和顏色吸引。這次特價場內，也提供80款顏色選擇，包括限量推出的Pink Blossom粉紅、Cattleya紫、Elysees黃等清新粉色。

按圖看Le Creuset減價精選貨品：

陶瓷雙耳盤$180/件（原價$598）（店舖提供）

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Le Creuset Mega Sale有六百多件廚具進行減價優惠，最低減至3折，憑當日購物發票，還有10%的現金券回贈，之後可到專間店購買任何產品。買滿不同的指定金額加錢，便可換購不同產品，隨時$600便可換購Lavender花形琺瑯鑄鐵鍋了。

按圖看換購產品及換購價：

迷你陶瓷心形小鍋子2件裝連托盤，換購價$150/套（原價$668）（店舖提供）

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Le Creuset Mega Sale

日期：3月30日至4月2日

時間：11am至8:30pm

地點：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低層1樓富豪廳

備註：入場需分時段，每段45分鐘

ec LIVING限時優惠產品 低至31折

如果Le Creuset不是你杯茶，一日三餐下廚，不講花巧只求廉價實用的話，ec LIVING的廚具優惠大放送，可能更合你心意。$88不銹鋼便利鍋連隔篩，$199西施電飯煲……除了限時優惠產品外，購買指定金額可再減，或以半價換購產品。

按圖看ec LIVING減價精選貨品：

ec LIVING各分店正進行減價大放送。（鄒家鳳攝）

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ec LIVING廚具優惠大放送

日期：即日至4月2日

地點：各分店

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