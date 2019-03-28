【灣仔日本菜】山貴水產再推$188生蠔放題！狂啪日本兵庫縣真蠔

灣仔這間日本主題餐廳，最近重推生蠔放題，入場惠顧滿指定價錢，就可追加任食生蠔，自問是生蠔愛好者的話，可以來挑戰一下。 資料圖片：官方圖片

惠顧滿$200加配 90分鐘放題

位於灣仔碼頭的築地山貴水產，最近再推生蠔放題，只要人均消費達$200，即可加$188追加生蠔放題。是次放題的生蠔來自日本兵庫縣，肉質飽滿，配以秘製酸汁、辣蘿蔔蓉、香葱調味，帶出清鮮味道。以$188 的追加消費來說，起碼要吃半打才跟市價打和，自問是大胃王就可以一戰。另外，放題時間就只有90分鐘，想坐低慢慢傾偈的朋友，吃完就得找別個地方。

按圖看生蠔放題詳情及菜式價錢：

於餐廳消費滿$200（人均），即可以$188追加放題，狂啪日本生蠔。

+ 9 + 8 + 7

築地・山貴水產

地址：灣仔渡輪碼頭

電話：3974 5609

生蠔放題詳情：

日期：即日至4月30日

時間：12nn-9pm

收費：$188/90 分鐘，須惠顧滿$200

備註：生蠔放題需至少一天前致電訂座，設加一。

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