【大麻Jelly Beans】美國斷市再補貨　網購進港禁毒處覆或會重罰

美國Spectrum Confections的Jelly Beans糖果被注入大麻二酚（CBD）銷售，更一度賣斷市供不應求，漸惹起媒體關注。我們致函查詢香港保安局禁毒處，如本港市民從網購中獲得並運回香港是否觸犯香港《危險藥物條例》？新聞主任親自回應。

自去年10月17日開始，加拿大實施休閒類大麻合法化獲法律認可，凡持聯邦政府頒發許可證的廠家生產的，便可以合法出售及購買，並只可出售予18歲以上人士，而所有成年人可存最多30克合法乾大麻。凡事均有雙面刃，有人認為可趕絕黑巿，有人擔心變相鼓勵人士吸食，引來全球熱議。除了加拿大，烏拉圭、荷蘭、葡萄牙已經非刑罪化，在美國部分州份包括華盛頓州、加利福尼亞州、馬薩諸塞州及內華達州，亦視休閒類大麻為合法。

（GettyImages）

據早前加拿大BNN Bloomberg報導，可口可樂與當地生產商Aurora Cannabis研究大麻可樂的可行性。加入大麻二酚（Cannabidiol，簡稱CBD），並引述CBD是大麻植物中的一種非精神活性（non-psychoactive）成分，用於緩解疼痛，但不會使人精神亢奮。

被視為「Candyman」的David Klein自1976年發明Jelly Beans，同期推出Jelly Belly品牌。（spectrumconfections IG）

除可口可樂外，糖果生產商Jelly Belly，其創辦人David Klein在自家公司Spectrum Confections的網購平台上，正式推出含CBD成份的Jelly Beans糖果，有原味、酸味糖衣及無糖3款種類，每粒糖果均被注入10毫克的CBD，沒有讓人產生幻覺的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC），如果市民需要20毫克的CBD便吃2粒糖果。另外糖果表面也加了糖粉，遮掩含CBD成份的氣味。登入Spectrum Confections的網站查看，先有核實18歲以上身份的提問，及後發現無糖及酸味糖衣兩款均已售罄。



按圖是我們登入Spectrum Confections網購平台的截圖，含CBD成份的Jelly Beans，酸味糖衣及無糖均一度斷貨：

自David Klein推出含CBD成份的Jelly Beans，Jelly Belly在官網發文表示，自1980年獲得該商標以來，Jelly Belly Candy Company與David Klein沒有任何關係。同時Jelly Belly聲稱公司沒有公開討論、研究、開發及目前不追求任何CBD產品的開發，根據美國食品和藥物管理局（FDA）的說法，目前對Jelly Belly來說，含大麻成份的食品研發是違法的。

Jelly Belly續稱鑑於公司是全國網絡銷售及零售商，據FDA法規如銷售含大麻成份的食品均屬違法：「CBD和THC兩種成份都在FDA監管名冊上，如被視為食品或膳食補充劑銷售，之前需經大量臨床研究方可使用。若這些藥物成分被引入食品或作為膳食補充劑銷售，根據聯邦食品、藥品和化妝品法案（FD&C Act）均屬違法。」

Jelly Belly在官網發文表示，自1980年獲得該商標以來，Jelly Belly Candy Company與David Klein沒有任何關係。聲稱公司沒有研究及開發，亦不追求任何CBD產品的開發。（news.jellybelly.com官網截圖）

就是次生產商聲稱Jelly Beans糖果只含CBD成份，如顧客經網購送至美國地址再帶回香港，本港市民是否已經觸犯香港《危險藥物條例》？

我們致函香港保安局禁毒處，發言人回覆：「大麻二酚（cannabidiol，簡稱「CBD」）是大麻植物含有的一種大麻素，不屬危險藥物，因此並不受《危險藥物條例》（香港法例第134章）管制。然而，由於提煉純大麻二酚的過程困難，含有大麻二酚的產品，很可能同時含有其他受管制的大麻素，例如四氫大麻酚（tetrahydro-cannabinol，簡稱「THC」）。含有 CBD的產品若同時含有任何危險藥物（例如THC），有關產品亦受《危險藥物條例》管制。」

根據《危險藥物條例》，販運、非法進出口、獲取、供應、製造、經營或處理受管制的危險藥物，屬刑事罪行，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。非法管有或吸食、吸服、服食受管制的危險藥物，最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。 香港保安局禁毒處發言人

參考資料：CBS News/FOX News

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