【豉油王蝦食譜】肉質爽彈惹味　醬汁鮮甜不過鹹有秘訣

之前示範過茄汁蝦做法，另一道人氣汁煮蝦的菜式就是豉油王蝦。有人會直接用美極鮮醬油來煮這道菜，但其實自調醬汁也非常方便！ 攝影、攝錄：黃卓敏、李賢華 剪接：黃卓敏

跟處理茄汁蝦一樣，煎蝦前都需要印乾水分和撲上生粉，使它更香脆，並且防止蝦碌出水和減少彈油。調醬汁只加入了頭抽、糖和水，為甚麼要註明是頭抽呢？首先要講講兩者的分別，頭抽的「頭」是指它是頭一輪提煉的豉油，每一缸豉油只得一批頭抽，因此尤其矜貴，黃豆味重，整體較香醇鮮味。至於生抽則黃豆味輕，同時比頭抽鹹。

豉油王蝦食譜

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

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