【編輯推介】蓮香樓變蓮香茶室八寶鴨不再！只做早午市歎懷舊點心

開逾90年的老字號茶樓－蓮香樓，繼早前傳出光榮結業後，直至三月頭正式宣布茶樓變茶室，只做早午市提供一盅兩件，筆者作為中環人，轉營、重建這回事見慣不怪，今次茶樓變茶室的改變到底有何分別呢？今集《編輯推介》作為為食專員的我帶各位去試試蓮香茶室！ 攝影：唐家儀

這裡每天都車水馬龍非常熱鬧，經營了九十多年，每天如是。

老情懷1：早午市繼續歎一盅兩件

自1926年開業至此，蓮香總店位於鴨巴甸街與威靈頓街的十字路口，就算附近的大廈由唐樓變為商廈，這裡風雨不改，朝早七點如常開門，大賣茶樓點心，是這區的地標。

翻查資料，原來「連香樓」之所以有此名，是因為其出品的蓮蓉很有名，於是以蓮蓉很香的縮寫，命名此茶樓。這原本為一家鬆糕酥餅館，所以到現在都可以在茶樓的門口位買皮蛋酥、嫁女餅等。臘腸包，現在少了地方可以吃到，包其實都幾好味，甜甜的，配臘腸不算很乾，是可以間中試下的點心包。

原為蓮香樓的茶樓，經轉手後變為現時的蓮香茶室，營業時間由以前的6am-10/11pm，到現在6am-4pm，只做早午市。

一踏進門口就有一條長樓梯，還記得以前這樓梯很滑，要小心扶住扶手落樓梯。

老情懷2：推點心車仔 搶極限量懷舊點心

早上有不少人前來歎點心，有些客人會拿起報紙，邊睇邊同旁邊的街坊吹水。至於筆者我對於蓮香樓的印象是八寶鴨，小時候大時大節會去吃晚飯，一定會叫一隻八寶鴨，裡面有蓮子、鹹蛋黃、薏米等好多好多餡料。八寶鴨一上枱，好容易就將其切開，鴨肉非常鬆化軟腍，不用伴飯都好味，是小時候會愛吃的鴨肉菜式。不過，這招牌菜在茶樓變茶室後就無得吃了，各位可以吃的就是點心。

推點心車的姐姐，會不間斷地出點心，要留意每位姐姐推的點心都不一，揀好想吃的就要「衝」過去拿取了。

這裡的點心，有最基本的蝦餃、燒賣、牛肉球。想吃的話，要等姐姐推點心車仔出來，便可選擇心儀的點心。小時候最愛跟爸爸，拉埋表姐出去揀點心，「我想要一籠馬拉糕。」姐姐就會打開個大蒸籠，將點心拿出來，再在埋單紙上蓋個印，還記得燒賣是大點，灌湯餃是特點，現在也如是，不過價錢就貴好多了。

這裡還可吃到很多懷舊點心，豬膶燒賣和鵪鶉蛋燒賣是其中之二，不過每日限量供應，要看你跟豬膶燒賣有冇緣，我就跟它緣慳一面了。

按圖睇「蓮香樓 / 蓮香茶室」有咩點心食！

點心姐姐會邊推車，邊叫著自己在推甚麼點心，一聽到有燒賣，我就二話不說要出去拎。

+ 5 + 4 + 3

老情懷3：轉營後老伙記繼續經營

事隔約15年再光顧茶室，由茶樓變成茶室，改變的只有大門上的招牌，店內的日常其實分別不大，依舊車水馬龍，非常熱鬧。

店員依舊是那些老伙記，當初他們收到想結業的消息，不想近百年老牌就此結業，於是接手繼續經營，改為只做早午市，延續茶樓文化。筆者依稀記得推點心車的姐姐，小時候會着她要燒賣，長大後見到她很有親切感，都是向她要燒賣。茶樓的食客，有好多人會來打躉，邊睇報紙邊食點心，也有不少遊客到此一遊。

入坐後，先來一壺普洱，伙記會先準備一杯茶葉，再以大鐵茶煲沖茶。爸爸說，這位沖茶的店員叫做「茶博士」，專門負責沖茶。看似無技巧的沖茶，原來都有點工夫，水去到某個度數沖茶，便會做出香醇味道，如此講究，就被給予他「茶博士」這專業名稱。

「茶博士」為我們沖茶，他們會用大水煲沖茶，會因應不同的茶葉而沖不同分量的水，確保客人嘗到茶的不同濃度，水滾茶靚。

原來茶室有種老文化，用小動作來點茶，指指鼻即是要香片，意即清香撲鼻；指指嘴即是要水仙，口水就指水仙；指指耳即是要普洱，因為洱字有耳字旁；至於指指眉當然就是要壽眉了。但其實說一句很簡單，我怕誤會還是開口說一句「普洱啊唔該！」穩陣啲。

幸好茶樓只是轉營而不是結業，才可以有個老店地標吃點心。

這裡的點心款式與口味變化不大，蓮蓉包餡料澎湃，今次還吃回小時候不懂欣賞的牛肉球，竟然覺得好味，還有魚滑這些好易有腥味的食物，現在吃回覺得不錯，原來回憶是可以為食物加分的，也是老店獨有的人情味。

按圖睇「蓮香茶室」環境！

茶樓入門位就會看到買皮蛋酥、嫁女餅等位置。

+ 3 + 2

吃過「蓮香樓 / 蓮香茶室」的朋友們，歡迎留言表達意見，下次再去另一度食嘢！

蓮香茶室

地址：中環威靈頓街160-164號

營業時間：星期一至日 6am-4pm