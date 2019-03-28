【一人火鍋】吉野家首推通宵火鍋、温野菜$69牛肉壽喜燒

香港人打邊爐向來不分季節，圍爐烚下烚下就最開心。最近兩間連鎖店，就先後推出一人火鍋的下午茶、宵夜套餐，正好照顧餓底需要。 資料圖片：官方圖片

温野菜推火鍋下午茶 $69食壽喜燒

温野菜最近推出全新下午茶套餐，當中三款都為一人火鍋，價錢最平有$69的夀喜燒牛肉鍋，客人可以選擇廚師做好的牛肉飯，或是嘗試自己下手DIY：先將洋蔥煮至透明，就可放入牛肉灼熟，簡單快捷。另有野菜牛肉鍋、海鮮鍋，價錢就較貴，而且普遍火鍋份量都較為的骰，男士們未必能吃得飽。

按圖看最新下午茶款式及價錢：

溫野菜推出全新的下午茶，當中三款也是一人火鍋，全部也附送鹽醬麻香椰菜及飲品一杯。

温野菜全線分店（銅鑼灣店除外）

供應時間：星期一至五2:30pm-5pm（尖沙咀LCX分店：3pm-5pm）

吉野家首推周末通宵火鍋

吉野家的一人火鍋向來是大眾最愛，品牌近日更宣布推出通宵火鍋套餐，不少網民都叫好支持，可惜是次推廣只適用於指定中環分店的星期五、六深宵時段，未能惠及九龍、新界區的粉絲。而近來網民亦有指，發現吉野家火鍋套餐的肉類、粟米分量都「縮水」，即是變相加價，開始變得不抵食。

按圖看以往推出過的一人火鍋：

吉野家最近於中環店推出通宵火鍋，夜貓們肚餓也可以來吃「吉邊」。

吉野家干諾道中分店

地址：中環干諾道中15-18號大昌大廈地舖

備註：店舖於星期五晚及星期六晚通宵營業

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】。