【健康飲食】烹調治癒心靈提升專注力　量度牛油麵粉改善失控情緒

通常一不高興,只要吃一口朱古力就可以治癒心靈。但原來食物不一定要吃入口都可以有同樣的效果,連烹飪都有幫助。不少的治療師都會建議病人透過參加烹飪班來舒緩抑鬱和焦慮的情緒。

每當心煩氣燥,負面情緒來襲的時候都會不自覺地吃零食,吃吓吃吓便不小心吃得超標。如果不想因此而增肥,又想用食物擊退負面情緒亦不是沒有其他辦法。

打雞蛋、炸雞、打忌廉⋯⋯這些平時沒有察覺、簡單不過的煮食步驟,原來對治癒心靈都有幫助。曾有一項研究《Everyday creative activity as a path to flourishing》發現,一些能夠使用創意力的活動,包括焗蛋糕和寫煮食日記等,也可以令人變得快樂。

華爾街日報《A Road to Mental Health Through the Kitchen》一文中亦表示,現時有治療師會鼓勵患者出席烹飪班,因為煮食的過程有助患者增加自信和專注力,以舒緩抑鬱和焦慮的情緒,並有助改善飲食失調、專注力失調及過度活躍等問題。

其實不但進食,烹調也能有助改善心情。(VCG)

烘焙幫助我脫離抑鬱,雖然它並不能治癒但對改善抑鬱有幫助。 約翰·惠特《大英烤焗大賽》優勝者

如果察覺到自己或親友有抑鬱焦慮的情緒,就拿起鑊鏟,暫時放下負面的情緒,利用烹飪放鬆一下自己吧!

不過要注意的是,烹飪並非萬能藥,如約翰所說並不能根治好抑鬱和焦慮的症狀,只是可以對情況有所改善。若情況欠佳仍應盡早求醫。

資料來源:Real Simple, BBC, Washington Post

The Journal of Positive Psychology 《Everyday creative activity as a path to flourishing》

華爾街日報《A Road to Mental Health Through the Kitchen》

BBC《Can baking make you happier?》