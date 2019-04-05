【德福美食】平民價喇沙、擔擔麵　一文看清新麵店的正負評

這次想評價一間位於德福廣場一期的角落，價錢平民，質素尚可的麵店。記得以前這個角落是School Food，現在換了這間「港麵子」，不知食物質素丟不丟面子呢？

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這次想評價一間位於德福廣場一期的角落，價錢平民，質素尚可的麵店。（作者提供）

菜式有飯有麵，亦算是半港式、半上海菜。看看價錢也算合理，便隨意點了兩碗麵，而我分別點了擔擔牛腩湯麵以及喇沙雞絲湯麵。

先說這碗擔擔牛腩湯麵，不算辣，不太能吃辣的朋友應該也可以嚐嚐。而牛腩味道足夠，也不會太難咬開，合格。

先說這碗擔擔牛腩湯麵，不算辣，不太能吃辣的朋友應該也可以嚐嚐。（作者提供）

至於這碗喇沙，辣度比擔擔牛腩湯麵反而要辣一點，但也屬可接受範圍之內。雞蛋是流心的，味道也不錯。可惜，雞絲真的過少，四十多元的價錢我期望雞絲分量會更多。

至於這碗喇沙，辣度比擔擔牛腩湯麵反而要辣一點，但也屬可接受範圍之內。（作者提供）

最後點了份口水雞小食，眼看覺得味道應該不錯。可惜剛剛相反，是三道菜式中我唯一會給不及格的菜式。首先，雞明顯是冰鮮雞，而且雞肉也缺乏雞味。其次，雞肉的肉質欠缺嫩滑，是名符其實的「擦紙膠」。至於辣汁及辣椒，也不是正宗的口水雞汁。所以這碟小食大家可以不用考慮，哈哈！

最後點了份口水雞小食，眼看覺得味道應該不錯。（作者提供）

餐廳門口還有個小壁畫。不過老實說，這對翼已經在好幾年前已經過了時了吧……

餐廳門口還有個小壁畫。（作者提供）

總括來說，若大家吃厭了德福的餐廳，也不妨可以試試這間頗新的「港麵子」。雖然改善空間仍然很大，而且「拍馬」都不及「Kikusan」那麼好吃，但在九龍灣想不用排隊用餐，這間看來是不錯的選擇了。

內容提供：耶穌小姐

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「德福平民麵店－港麵子」​】

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