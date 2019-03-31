【麥包營養】實測8款麥方包全非真全麥　5貼士揀「正貨」纖維更高

凡用了全麥麵粉製作的麵包也可稱為麥包，而含有小麥外面的麩皮和麥胚才稱得上是全麥。 不過，我們到超市及連鎖麵包店實測出售的麥方包，8樣本中均非真正全麥麵包。 攝影：尹嘉蔚

全麥麵包比起用小麥粉製作的普通白麵包有更高營養，因為全麥粉保留了小麥外面的麩皮，麵包呈微褐色，麩皮中有大量的維他命、礦物質及纖維素。真正的全麥含有較多粗纖維，口感非常粗糙難被討好。商家一般只添加部分全麥粉，另外大部份是小麥粉，裡面加入焦糖或糖漿，麵包出爐後便呈現出淺褐色，有的摻入一些麩皮，如此在外觀和外型更接近真正的全麥麵包。小麥粉只保留了小麥胚乳，缺乏維他命及礦物質，只有澱粉及蛋白質。

真正的全麥有較多粗纖維，口感難被討好，商家一般只添加部分全麥粉，另外大部份是小麥粉（普遍麵粉）製作。

成分表按照加入量的遞減順序而排列，含量愈高的成分排位愈前，如果全麥粉排在第一、二位代表它的全麥含量高；如果排名很後，那恐怕是虛有其表的麥方包。至於麥方包的纖維不一定比白方包多，這視乎食物生產商有否加入全麥粉及下了多少分量製作麥方包才能定案，營養師王敏寧（Mandy）向我們解釋，普遍成人每天至少需攝取25克纖維方算足夠，舉例以100克的麥方包有4克纖維來說，只有約大半碗蔬菜的纖維含量，並不是特別高纖。

按圖了解各款（聖安娜、大班、嘉頓、Baker's Choice、A1 Bakery、美心、山崎）麥方包的熱量、纖維及全麥成分多寡，當中有沒有你常吃的麥方包？

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至於鈉方面，據食物安全中心的指引，每100克的食物，鈉質高於600毫克（1.5克鹽）則屬於高鈉，建議成人每天攝取2000毫克鈉為上限。綜合各款麥方包，每100克（約2-3塊）有400多毫克鈉質，已攝取每天約25-30%的鈉含量，因此不建議將麥方包代替米飯成主餐，特別有血壓問題的人更應留意。此外，在減肥期間勿過量進食麥方包，Mandy提醒一天當中如果有一餐吃麵包，例如吃兩塊麥方包當早餐也是可以，同時，宜選取含較少食物添加劑（乳化劑、色素及防腐劑等）的麵包比較理想。

如何挑選更真的「全麥」麵包？按圖有貼士參考：

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