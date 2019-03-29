【雞食譜】韓式辣炒雞惹味開胃！甜辣醬醃肉簡單惹味超方便

韓國菜其中一個賣點，就是其醬汁辣中帶甜，惹味又開胃。今次帶來一道以韓式辣醬炒的雞肉，醃雞肉時加埋辣醬，醃料滲入雞肉，香口到不用再調味都已經足夠，伴飯一流！ 拍攝：劉晴、王夕子 剪接：王夕子

韓式辣醬的發揮空間大，可以用作韓式粉絲的調味料，掛汁惹味。今次用來炒雞肉，先醃雞，想滑啲可以用雞髀肉，配合蒜蓉、豉油、糖等醃20-30分鐘，想再香啲可加少少米酒，是嗅覺與味蕾的享受。

加點白芝麻做點綴，令菜式更香口。

炒肉可以加點菜，有人會加洋蔥，不愛洋蔥可加椰菜，椰菜較易掛汁，味道與韓式辣醬相配。炒前，將椰菜切小塊甚至切絲，會快熟啲。

健康小貼士： 椰菜除了含有維生素C、β胡蘿蔔素等營養，鈣含量與牛奶相若，有助預防骨質疏鬆；其纖維素可以改善血糖的控制，對糖尿病有益。再者，椰菜低脂肪、低熱量，成為減肥人士的恩物。

椰菜低脂肪、低熱量，成為減肥人士的恩物。

煮食小貼士： 最後加水焗1分鐘可令菜快點熟，同時確保雞肉和椰菜熟透。

雞髀肉來炒會較滑。

韓式辣炒雞食譜

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