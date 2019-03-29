【紅磡茶餐廳】限量龍蝦鮑魚籠仔飯！蛋黃流心厚多士、爆餡菠蘿包

紅磡理工宿舍附近一帶，向來是食店集中地，人氣店如紅磡雞蛋仔、美味佳、ICONIC H熱狗店等，都有不少街坊、大學生撐場。區內近日又多了一間冰室，主打菠蘿包、流心多士等小食，晚上更供應豐富的海鮮籠仔飯，逐漸為人所知。 攝影：曾兆璋

晚市限定！即日鮮籠仔飯

現時市面到處都是冰室，想要在芸芸之中突圍，就得靠出品跟噱頭。這裡的老闆就深明此道理，於晚市推出海鮮籠仔飯，放上半邊龍蝦及三隻鮑魚，相當豐富。籠仔飯顧及賣相之餘，所用海產亦夠新鮮，皆因龍蝦、鮑魚全是即日從街市入貨，不留過夜，飯底又加蛋白炒香，簡單放上蒜蓉、葱花蒸好，便是家常美味，且分量十足，足夠兩人享用。留意此菜式每日限量供應，最好預先致電預訂。

按圖看海鮮籠仔飯製作過程：

龍蝦鮑魚籠仔飯$168｜調味剛剛好，龍蝦肉黏殼夠新鮮，爽彈之餘，肉汁豐盈；鮑魚清鮮帶韌勁。底下飯粒盡吸鮮味，香口濕潤，分量足夠二人分享。

冰室特產 流心多士+滾水蛋

下午過來的話，也可以試試各款茶記小食。首先是吞拿魚厚多士，表層蓋滿芝士，一切便見蛋黃流心，驟看下像鹹食，吃下卻是甜甜的，味道討喜。另有餡料菠蘿包，夾入番茄片、鹹牛肉奄列、芝士，富有鹹香，而不至於油膩。店內創新的款式不少，但仍然留有傳統食物如炸雞髀、滾水蛋等，乾炒牛河更是條條分明，鑊氣十足，吃得出誠意。

按圖看冰室其他食物、飲品：

+ 6 + 5 + 4

1仔冰室

地址：九龍紅磡必嘉街92-112號 紅磡灣中心地下9C鋪

電話：3118 8111

營業時間：7am-11pm

備註：蝦多士、吞蛋多士、菠蘿包於3pm後供應。海鮮籠仔飯只限6pm供應，建議預訂。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】。