【打工仔e肚仔日記】旺角流心班尼迪蛋漢堡　澳洲牛厚肉超Juicy

打工仔e肚仔日記特備節目，《漢堡特輯》來到第二集，於美食林立的旺角，有重口味的打邊爐，日韓台泰菜樣樣齊，想有個舒服、可以坐得休閒的地方的話，可以選擇cafe。這間位於洗衣街餐廳，裡面有牛油果菜式之餘，有款加了班尼迪的漢堡，以澳洲牛肉製造，充滿油脂的煙肉和新鮮的蔬菜，配上流心班尼迪後，先叉起漢堡肉，再沾一點微溫的蛋漿，並混和惹味的荷蘭汁，美味極致！ 主持人：黃繼鋒

一個套餐除了漢堡，還有即叫即煮的炸薯條和意式沙津，分量十足。完成正餐，要用甜品作結，這裡有朱古力心太軟。切開朱古力蛋糕，滑溜的朱古力漿湧出來，甜到入心。

▼按圖睇「Coffee Talks」有咩食！

班尼迪蛋漢堡

+ 7 + 6 + 5

Coffee Talks

地址：旺角洗衣街167-175A號嘉德大廈地下2號舖

營業時間：星期一至六 11am-10pm；星期日 10am-9pm

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漢堡包特輯：

第一集：九龍城芝士麵包漢堡

第二集：旺角流心班尼迪蛋漢堡