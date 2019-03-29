【食物安全】爭鮮等3間食肆吞拿魚水銀超標！5類食物助降水銀毒

魚生的衛生問題一向惹人關注，食物安全中心昨日公佈，有三個吞拿魚刺身樣本被驗出金屬雜質汞（水銀）含量超出法例標準，當中的爭鮮早前才爆出三文魚壽司疑似被幼蟲依附的事件，如今再爆一則水銀超標。中心正跟進事件，爭鮮亦發聲明表示已將所有吞拿魚產品下架，暫停向該供應商取貨，並檢驗其他食材。

食物環境衞生署食物安全中心昨日公佈，指職員早前到荃灣爭鮮迴轉壽司、尖沙咀焱丸水產及沙田德美壽司抽取樣本化驗，結果顯示三間餐廳的吞拿魚刺身水銀含量超標，分別是百萬分之一點六、百萬分之一及百萬分之零點七九，超出法例標準的百萬分之零點五。為何魚會有水銀？因為汞等工業廢料排放到海洋，微生物攝入這些廢料、食物鏈上層的魚類又會吞食微生物，最終人類自食其果。

尖沙咀焱丸水產，吞拿魚刺身被驗出水銀超標百萬分之一。地址：尖沙咀棉登徑23號華楓大廈地下5&6號舖（facebook：焱丸水產「えん_まる水產」）

沙田德美壽司，吞拿魚刺身被驗出水銀超標百萬分之零點七九。地址：沙田沙田圍路9-11號田園閣地下E舗（網上圖片）

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。中心已知會涉事食肆上述違規情況，對方亦已按指示停售該款食品。中心正調查有關食品的來源，若有足夠證據，不排除會提出檢控。

爭鮮今日發聲明指：「爭鮮已將所有吞拿魚產品下架，並將該批次吞拿魚銷毀。本公司已向相關供應商反映事件且暫停向該供應商取貨，同時已安排檢驗本司其他食材。」

涉事的是爭鮮荃灣分店，吞拿魚刺身被驗出水銀超標百萬分之一點六。地址：荃灣荃興徑13-23號荃發大廈1樓，而上圖為爭鮮（香港）食品有限公司發出的聲明全文。（圖片來源：Sushi Express Hong Kong(爭鮮)）

大家或許只知道「水銀」是溫度計內的銀白色液體，但其實這種金屬物質對人體有害，食安中心發言人說：「汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。」水銀較易積聚在油脂高的部位，例如：魚皮及內臟等，較易受影響的人士包括：孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等。

世界衛生組織曾講過，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的重要途徑，食安中心總膳食研究報告提出，魚類體型愈大，汞含量就愈高。請按下圖睇更多水銀含量容易超標的魚類：

+ 4 + 3 + 2

食安中心強調，烹煮魚類並不能減少當中的水銀含量。要避免吸入水銀毒，食安中心建議大家在選擇魚類時應選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而避免攝入過量金屬污染物，以防對胎兒和嬰幼兒健康的損害。發言人亦講到，魚類本身有益，含有奧米加3脂肪酸DHA、EPA等多種營養素，市民除了進食體型較小的魚類外，也應該進食不同種類的魚，切忌偏食，這樣才能吸收足夠營養，並減低攝入水銀構成的風險。

縱使高溫加熱不能完全將水銀除走，但營養師建議可進食一些有助稍微降低水銀毒性的食品，按下圖看是哪5種食物：

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