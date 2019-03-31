【旺角火鍋】椰子雞鍋店生日優惠！幾歲就送幾隻蝦「愈大愈開心」

不少餐廳會提供生日優惠，或是寫名牌等特別服務，務求讓壽星客人有個難忘體驗。但其實不少人，尤其女士總怕自己慢慢變老，而這間火鍋店卻唱反調，生日幾多歲就送幾多隻蝦，確是「愈大愈開心」！ 資料圖片：官方圖片、Instagram

生日訂座即送！老人家一樣適用

壽星仔女只要於生日正日訂座，即可獲贈跟歲數一樣的草蝦，如25歲生日就有25隻，40歲就有40隻等。餐廳近日推出優惠期間，更試過有客人帶老人家來慶祝，一次過獲贈65隻草蝦，認真架勢。

免費送的草蝦不算太大，約跟手掌一樣長，簡單放火鍋中灼熟即可食用，肉質尚算結實，鮮味還可以。不過留意優惠只能用一次，即使同枱有幾個人生日，亦只能獲贈一人歲數的分量，對於年輕朋友來說，這個優惠的吸引力就可能不算太大了。

客人幾歲就會獲贈幾多隻草蝦，寄語客人可以「哈哈大笑」，生日開開心心。

主打椰子雞鍋 巨量煲仔飯

店舖主打椰子雞湯底，只用原個椰子水熬製，味道相對清甜，適合口味沒那麼重的客人，也正好跟海鮮味道相輔相成。菜單除了火鍋配料，更照顧到身邊總有幾個飯桶的需要，供應大大份的煲仔飯，足夠3－4人分享，有近似日本釜飯的海膽風味，也有地道富油香的臘味。整體而言，店舖走中高檔路線，旺角店樓底特別高，坐得舒服，適合親朋聚餐，人均消費約三百多元。

按圖即看火鍋湯底、配料價錢：

店舖開業數年，向來以椰子雞鍋見稱，有不少回頭客。（IG：gerrary）

+ 6 + 5 + 4

四季文昌

地址：旺角荔枝角道33號百匯軒地下及1樓全層

電話：2499 2700

營業時間：11:30am-12mn

地址：尖沙咀金巴利道35號金巴利中心1樓

電話：2778 7955

營業時間：11:30am-12mn

備註：生日優惠需要預先預訂，生日正日可獲贈歲數一樣的草蝦，而生日月份則可獲贈歲數一半的草蝦。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】。