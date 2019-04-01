【素食食譜】饅頭扭出花捲　手製中式蒸包剛出爐最鬆軟！

自己做饅頭不是不可能，簡單以一次發酵，將搓好的麵糰分份，再發酵至脹卜卜，蒸十幾分鐘便告完成，由此而生的花捲製法一樣，但比呆板的饅頭更有層次更漂亮。 攝錄、攝影：岑卓熙、呂志豪、尹嘉蔚 剪接：潘諾兒

花捲與饅頭的製法及味道相近，但為卷狀，質感更有層次，做法百變，有銀絲花捲、蔥油花捲及南瓜花捲等，剛出蒸籠的一刻，香噴噴又鬆又軟，加杯熱豆漿便是一頓豐富的早餐。

花捲加熱豆漿是一頓豐富的早餐。

花捲食譜

蒸的時候要用冷水，用大火將鍋裡的水煮沸，再改用中小火蒸熟花捲。

或者你會發現完成品沒有市售的中式包點雪白，這是自家手製包點的正常現象。以過往數次經驗所得，只用中筋麵粉（小麥粉）、酵母及少許泡打粉，不加增白劑做成的蒸包也帶微黃色，密度較高，重量也較重。蒸的時候要用冷水，用大火將鍋裡的水煮沸，再改用中小火蒸熟花捲。

揑開剛出爐的花捲，層層疊疊既鬆又軟。

健康小貼士：

花捲（大）每100克約有214千卡，差不多是一碗白飯的熱量，但花卷的營養成分比白米飯多，因為製作花捲時會用到酵母來發酵麵糰，酵母讓麵食味道變好之餘，也提高了包點的營養價值，例如蛋白質、碳水化合物及維他命B雜等，可提高體力及抗疲勞。

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