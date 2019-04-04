【鹽麴】鈉含量比食鹽少！抗衰老治失眠...日本女生的魔法調味料

鹽麴，對於香港人來說，是一個比較陌生的食材，但對日本的婦女們來說，它是料理中的魔法調味料，亦是養生好物！因為鹽麴的鈉含量比食鹽低，對身體負擔較少，是代替食鹽的一個好選擇。 鹽麴是日本一種傳統調味料，由江戶時代開始已有記載它的出現。除了令食物的鮮味提升之餘，鹽麴亦好處多，以下就簡介它的5大好處，和如何用於菜式上！

(Hikari Miso圖片)

鹽麴，是一款用途廣泛的調味料，在不少日本的餐桌上也可以找到它的蹤影。日本婦女會把它用作沾醬、炒菜或肉類調味料使用。其實它能深受媽媽喜愛並不無道理，皆因它魅力滿分，能讓食物散發出生命力的味道，同時麴菌產生的活性酵素，完全是女性的養生護膚小法寶！

按圖看清鹽麴之5大好處：

鹽麴是以米和麴菌發酵生成的米麴，加入鹽和水混合再發酵而成。味道溫和，質地像米糊。在大型的日式超市都可能找到。如果有興趣的話，也可以嘗試自己親手做。

材料：

乾燥米麴300克

鹽100克

水約500毫升

做法：

把三樣材料放進玻璃瓶，攪拌至充份混合，放在室溫陰涼處約1~2星期便完成。不過，不同米麴的做法都會有點不同，要留意包裝上的製法。

製作鹽麴時，謹記每日輕輕攪拌一次，讓米與水均勻混合。(IG@primary.together)

鹽麴，可以代替食鹽廣泛用於不同的食材上，按圖看看如何用「鹽麴」炮製菜式和用法：

醃製時間愈長，會令蔬菜軟身，有淡淡的鹽味及和酒香。(Hikari Miso圖片)

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