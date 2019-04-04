【食物安全】麵包果醬發霉都仲食得？專家話做咗呢個動作就可照食

香港、台灣的氣候炎熱潮濕，食物經常放沒幾天就「長毛」！大家或許都聽過只要食物發霉，儘管只是一小部分也必須全部丟棄，甚至放在發霉食品附近的食物也要一併處理，但真的需要做到這樣嗎？就算已經將發霉部分去掉，食物真的就不能吃了嗎？ 文：鍾雨璉／食力

英國首相將果醬「刮掉黴菌」繼續吃 BBC實驗：可以放心吃

英國首相Theresa May在一次內閣開會討論如何減少食品浪費問題時向大臣們透露，她會把果醬瓶裡發霉的果醬刮掉，接著吃剩下的果醬，此舉動引發大家討論，果醬都已經長黴菌了還能吃嗎？不會有肉眼看不到的細菌藏在裡頭嗎？

英國廣播公司（BBC）就曾在一個食品安全節目上邀請霉菌專家Patrick Hickey講解數樣常見食物在發霉情形下是否還能進食。節目主持人Michael Mosley在Hickey的監督下，嘗試吃下多樣發霉的食物。結果根據Mosley的說法，如果將果醬發霉的部分刮去，再多刮掉周圍的部分，底下的果醬是可以放心吃的。

英國首相Theresa May在一次內閣開會討論如何減少食品浪費問題時向大臣們透露，她會把果醬瓶裡發霉的果醬刮掉，接著吃剩下的果醬，此舉動引發大家討論。（美聯社）

不只果醬發霉還能吃 「特定種類」的芝士、麵包等食物都能吃

除了果醬之外，節目上還探討了其他食品，例如車打芝士（Cheddar）及巴馬臣芝士（Parmesan），這兩種芝士若發霉，只要將發霉的部分切除並確認刀子上沒有沾上黴菌，都是可以吃的，原因為此兩種芝士本身沒有黴菌發酵所需的濕潤環境，所以長在表面上的黴菌較難滲透到食物裡面。

除此之外，麵包也是容易發霉的食物之一！Hickey表示，麵包就要依照肉眼所見的發霉程度來判斷是否還能吃，如果麵包呈現小面積的白色和青色黴菌，只要把發霉部分切去，其他部分仍可進食，但最好食用前再放入麵包機烤一下。不過，若麵包出現黑色、橘黃色或黃色的黴菌，這麵包就一定得丟掉！

若麵包出現黑色、橘黃色或黃色的黴菌，這麵包就一定得丟掉！（GettyImages／視覺中國）

不是所有食物發霉了都能吃？（點擊圖片看答案！）

台灣氣候潮濕悶熱 更須注意食物保存及食用安全

台灣氣候潮濕悶熱，相較於英國或其他國家在食物保存上更加不易，儘管英國的霉菌專家說明有些食物發霉了一小塊還是能夠食用，但因為我們無法一時就評估是哪種黴菌，肉眼更看不到黴菌蔓延的情況，無法確認菌絲是否滲入食物內部，所以建議大家如果食物發霉了還是要小心謹慎，不要貿然食用，但若不小心誤食到少量發霉食物也不必太過驚慌。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：英國首相竟然吃發霉果醬？在濕熱的台灣還是別這麼做！】

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