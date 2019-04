【樽裝水】揭開冰河水品質好、口感柔順秘密　全因極端寒冷氣候？

全球的淡水資源只佔總水體的2.5%,而河川、湖泊等淡水資源更只佔了世界水資源中的0.03%,而剩下的淡水資源大都來自於冰河與深層的地下水。而近幾年許多容易觸及的乾淨淡水資源也因為環境的污染而減少,漸漸地冰河水也因為它純淨的水源及溫順柔和的口感為人們所關注。

此外,作為國際獨立公正的評鑑機構「國際風味暨品質評鑑所(簡稱iTQi)」每年皆會針對來自全球各地美食及飲品做風味評選,主要以產品帶給人的第一印象、視覺、嗅覺、質地、味道作為評比標準,而在過去2016年的評選中,iTQi卻將「優質風味獎」頒發給1罐水源來自於加拿大的冰河水!究竟冰河水的品質好在哪裡呢?它的風味口感又是如何在眾多美食及飲品的競爭下脫穎而出的?

一般水質的酸鹼度、軟硬度、礦物質比例及溶解性固體量便會使口感上有所差異。(VCG)

造就冰河水柔和溫順口感是因為......點擊下圖放大看答案!

一般水質的酸鹼度、軟硬度、礦物質比例及溶解性固體量便會使口感上有所差異。在這影響水口感的因素中,「水的軟硬度」佔了很大的影響關鍵,而水質的軟硬度主要又和水中的碳酸鈣和碳酸鎂等礦物質含量有關。大部分硬度低的水,口感較為柔和,而硬度較高的水口感則顯得厚重。而一般天然的水中,雨水和雪水便是屬於碳酸鈣及碳酸鎂含量、硬度較低的軟水。

「水源地」直接影響水的品質與口感

而除了口感的挑選外,水源地也關係著水的品質好壞,雖然冰河是世界上最大的淡水貯存庫,但一條冰河的形成最少也要萬年,要作為飲用水來源的冰河水水源又有多難得呢?

首先冰河水源頭多分布於高山或兩極地區,這樣極端的環境氣候及地形因素便已經使得其不易取得,此外,冰河水水源的位置也會因為環境法規方面的限制使得水源的開採困難重重。因此高品質的冰河水水源地可以說是相當的稀有,而目前市售冰河水的水源地除了加拿大、瑞士、南極外,近幾年中國也積極開發西藏的冰河水資源。

不過整體而言,每個人對於水質口感的感受畢竟主觀,就如同國際知名品酒師Martin Riese說的「沒有最好的水」,並沒有一種水能夠滿足所有的人偏好!

【本文獲「食力」授權轉載,原文:冰心沁涼的冰河水,柔順口感的秘密!】

