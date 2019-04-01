【免費派】麥記全城派奶茶！四季酒店免費請食菠蘿叉燒包＋奶黃酥

麥當勞全城奶茶日又來了，在指定的每間餐廳免費派發1000杯奶茶，只此一天！不單只連鎖快餐有着數，連五星級四季酒店也免費請大家吃招牌點心菠蘿叉燒包、奶黃酥！ 攝影：鄒家鳳

熱辣辣菠蘿叉燒包，等着入盒。

菠蘿叉燒包、奶黃酥是四季酒店中菜廳龍景軒的招牌點心，尤其菠蘿叉燒包更是總廚陳恩德師傅於2000年創作。每天新鮮炮製的包點，若在餐廳吃約三十元一個，現在於中環Four Seasons Pop Down快閃麵包店派發，不但一次有齊菠蘿叉燒包和奶黃酥，還有一個由本地插畫家Don Mak設計的粉紅色禮盒盛載。小巧精緻，很美味。

陳恩德師傅說，為了這千多個包，他與團隊凌晨2時便開始搓麵糰、燒叉燒……務求以最新鮮的品質供市民享用。「最緊要材料夠新鮮，永無隔夜，要趁熱辣辣吃，一熱遮三醜嘛！」

這是四季酒店集團全球體驗活動之一，香港是繼多倫多、費城、邁阿密的第四站，一連兩天在中環太平行進行。每天限派700盒，每盒2個小點，由早上11時半開始派發，但15分鐘前已有不少人在門外排隊。入口位置，牆上裝有東京花卉藝術家Nicolai Bergmann的裝置藝術，職員也不厭其煩，滿足每位市民的要求，為他們拍照留念。

按圖看Four Seasons Pop Down快閃麵包店及打卡位：

+ 3 + 2

Four Seasons Pop Down派菠蘿叉燒包+奶黃酥活動

日期：4月1-2日

時間：上午11:30開始

地點：Four Seasons Pop Down麵包店

地址：中環皇后大道中20-20B號太平行

*每日限量700盒，派完即止

人龍不短，但進進出出，每次10個入內，很快便輪到了。

麥當勞全城奶茶日 每間派1000杯仲送優惠券

麥當勞已不是第一次請飲奶茶了，這次與捷榮集團聯乘，免費派發港式奶茶，在指定餐廳每間1000杯，有熱有凍。此外，還送多張「芝蛋脆雞堡$10早餐優惠券」，須在4月4日前使用，可以$10優惠價吃「芝蛋脆雞堡」。

100%錫蘭茶葉炮製的港式奶茶，免費有得飲！（官方圖片）

麥當勞全城奶茶日

日期：4月2日

時間：早上7:00起

地點：除了海洋公園、亞洲貨櫃大廈、九龍灣工業中心、沙田馬場、跑馬地馬場、金鐘海富中心及機場離境大堂的麥當勞餐廳以外，其餘分店適用。

*每間餐廳限派1,000杯，凍/熱港式奶茶（細）