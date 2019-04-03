【打工仔e肚仔日記】荃灣立食漢堡店　蛋沙律大牛堡特製流心炸蛋

打工仔e肚仔日記特備節目，《漢堡特輯》來到第三集，今次來到荃灣吃蛋沙律大牛堡！麵包選用蘇格蘭包，塗上牛油再煎，口感特別脆。肉是老闆親自手打的，安格斯牛肉漢堡扒為老闆每日親手打，更有秘訣令牛肉更加Juicy，即刻睇獨門煮漢堡扒方法！ 主持人：黃繼鋒

喜歡煮，又喜歡食的90後馬先生，曾於西餐廳學廚近7年，後來想一完老闆兼廚師夢，就於荃灣這個美食雲集地開食店。店舖雖小，卻五藏俱全，是個讓他研究創意漢堡的好地方。這裡的漢堡肉特別香，事關用了炒過的洋蔥來製作，令肉質特別Juicy，再配合浸過牛奶的麵包，讓整個漢堡更香，有別於坊間只塗上牛油來煎香的漢堡，難怪開業半年都有不少街坊支持！

▼按圖睇「Mr. M」有咩食！

安格斯大牛堡 $45

+ 4 + 3 + 2

Mr. M

地址：荃灣鱟地坊80-84華成樓地下B4號舖

營業時間：星期一至日 12nn-9pm

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漢堡包特輯：

第一集：九龍城芝士麵包漢堡

第二集：旺角流心班尼迪蛋漢堡

第三集：荃灣蛋沙律大牛堡

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