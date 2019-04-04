【甜品食譜】豆乳布甸超嫩滑　3材料30分鐘變身養顏甜品

豆奶、雞蛋和糖，三合一變出嫩滑的豆乳布甸，即興做的甜品省時簡單，冷熱享用均可。 攝錄、攝影：岑卓熙、呂志豪 剪接：林宛津

豆乳布甸好像冰花燉蛋？正確！基本上它們猶如攣生兒，分別在於前者用豆奶，後者用水。豆奶的質感更稠密細緻，自然地豆味也較濃。其次是雞蛋比例，一人份的豆乳布甸用上1隻雞蛋，冰花燉蛋可用2隻雞蛋來增加蛋香味，以上大家可作參考。至於火喉控制，用中火蒸便可，然後別心急開蓋拿掉保鮮紙，而是利用餘溫焗15分鐘，等待雞蛋凝固得更好更穩定，才取走保鮮紙。

豆乳布甸簡單易做，有豐富鈣質及蛋白質。

由於慣性接觸營養及養生題材，專業人士常建議女性多吃溫熱的食物，促進身體血液循環，改善代謝機能，身體相對地不易致胖，我也常提醒自己跟隨這個飲食習慣，故此我建議吃溫熱的豆乳布甸更好，除了可以暖身，味道也很可口。但假使你喜歡吃冰凍的甜品，冷藏後的豆乳布甸，可隨喜好加上芒果粒、士多啤梨及椰果等，便成夏天的消暑良品。

豆乳布甸食譜

健康小貼士：

豆漿含豐富礦物質和蛋白質，包括鈣質和鐵質，白豆漿含較多的水溶性纖維，黑豆漿含花青素，當中的抗氧化物可減慢細胞衰老，更具養顏功效。

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食譜 豆乳布甸（蒸） 材料 豆奶150毫升、雞蛋1隻、糖10克 做法 1.豆奶用小火煮開，加糖煮溶備用。 2.雞蛋打散後，將豆奶注入蛋漿，邊倒邊拌勻。 3.將蛋漿隔篩後，注入器皿內。 4.蓋上保鮮紙後戳數個小孔，用中火蒸15分鐘，蓋住焗10分鐘完成。

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