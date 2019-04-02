【西貢2萬呎燒烤場】最平$188無限時任食！海景玻璃屋無懼落雨

最近天氣突然轉涼，讓人有想打邊爐的衝動，不過若然約到一大班朋友的話，倒不如去BBQ！西貢最近有新燒烤場開幕，佔地萬呎，感覺開揚，另設巨型玻璃屋，不用擔心天氣狀況。 攝影：曾兆璋

西貢新BBQ場 吹住海風圍爐

四月有好幾日假期，未有旅行計劃的朋友，也可相約一大班朋友，相聚圍爐BBQ。西貢近來有新BBQ場開幕，佔地逾2.5萬呎，臨近海邊，可以吹著海風邊傾邊食，相當Chill。場內亦設有巨型海景玻璃屋，適合怕大風的朋友，天氣不好時可抵擋雨水，不過留意內進需要額外收費。

按圖燒烤場室內環境：

燒烤場內設有玻璃屋，光猛之餘，黃昏時亦能一覽海景。

燒烤場鄰近海邊，而且場邊種滿鮮花，日間拍照無難度。

+ 4 + 3 + 2

不設限時 30多款配料任食任飲

燒烤場一星期七日都營業，但留意平日只有晚市時段開放，入場消費由$188起，可以任食牛扒、多春魚、雞翼、丸類、蔬菜等約30款食物，款式選擇雖然相對其他燒烤場少，但食材外觀不差，且排放得相當工整。記者親身試食過大部分食物，味道口感也算OK，沒有太大雪味，當中以雞全翼、雞中翼、豬頸肉等最佳，醃味剛好，肉質帶韌勁。場內的燒烤爐可轉成網燒，貼心處是爐下設有把手，可手動調高放置燒烤網的支架，方便控制火候。

按圖看燒烤食物及飲品：

客人可任食30多款食物，以燒烤場來說，選擇不算特別多，但質素不錯。

+ 11 + 10 + 9

現場專人燒製 追加即日海鮮、牛扒

場內還設有專人燒製服務，客人可隨個人喜好追加海鮮套餐、牛扒，駐場的廚師接到柯打後就會即席燒製，燒好就送到枱上。海鮮供應根據時令而有不同，採訪當日就有齊三點蟹、扇貝、大蜆、鮮蝦、沙蜆，全是即日鮮，配以鹽燒、蒜蓉、牛油風味，既鹹鮮又惹味。牛扒則是富有油香的肉眼扒，簡單地燒至約Medium，加上半溶牛油同吃，食肉獸們一定會喜歡。不過，部分蔬菜如金菇、翠玉瓜、秋葵等，都得額外收費，就予人感覺不太慷慨。

按圖看追加食物款式：

駐場廚師會即席燒製海鮮、肉類，惟必須提早三天預訂。懶得燒食物的客人，亦可付費讓廚師代工，坐定定等食。

+ 6 + 5 + 4

西貢海灣燒烤會所

地址：西貢海灣會燒烤會所

電話：2792 0683

營業時間：

星期一至四 6pm-12mn

星期五 6pm-1am

星期六 3pm-1am

星期日 1pm-12mn

備註：海鮮套餐、牛扒需要預早三日預訂。

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