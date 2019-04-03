【豆腐肉碎羹食譜】15分鐘簡易家常菜！滑溜豆腐加肉碎一鍋搞掂

以豆腐來創作的菜式多不勝數，今次就以嫩豆腐製作，做個一鍋搞掂的豆腐肉碎羹，加入豬肉碎和金菇，最後打個較濃的生粉芡即成，晚間吃的話飽肚得來不太油膩，作為減肥恩物也不錯！ 拍攝：劉晴、王夕子 剪接：鄧天傲

豆腐算是低熱量的食物，加上同樣低熱量的金菇，是減肥的美食組合。若果你是位無肉不歡的人，可加肉碎作點綴。不過，煮肉時就不要加太多油炒，就不會令菜式增加熱量。

飽肚而低熱量的豆腐肉碎羹，可用作控制熱量餐單的菜式。

健康小貼士：100克豆腐有76卡路里，可納入低熱量食物，而豆腐內的大豆蛋白，不含膽固醇和脂肪，有助預防心血管疾病。而且有維他命E和鈣質，有效預防骨質疏鬆。

以嫩豆腐來煮就較為滑溜，若不想煮到散開就可以用板豆腐。

豆腐肉碎羹食譜

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糖醋豆腐食譜

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肉碎扒玉子豆腐食譜

食譜 豆腐肉碎羹（煲） 材料 嫩豆腐1盒、金菇1包、免治豬肉200克、蒜頭2粒 調味 米酒1茶匙、生抽1湯匙、水600毫升、生粉水3-4湯匙、鹽適量、蔥適量 做法 1. 嫩豆腐、金菇、蒜頭、蔥切粒，備用。 2. 開鑊落油預熱，爆香蒜蓉，加入免治豬肉以中大火炒至半熟。 3. 下金菇、米酒和生抽再炒至八成熟。 4. 放入水、豆腐煲15分鐘。 5. 加鹽調味，下生粉水拌勻，再煲約5分鐘即成。 6. 最後在湯羹撒上蔥花作結。

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