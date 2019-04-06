【飲食熱話】港小學健康午餐被揶揄似磚頭！12國小學又係食啲乜？

尚記得讀小學時你的午餐是甚麼模樣嗎？愛心飯盒還是購自飯盒供應商？ 教育局「學校的膳食安排指引」要求供應商提供的午餐需符合健康午膳原則。 網民發文公開某飯盒供應商的小學午餐10道，圖文並茂款款標記有趣留言，令人不禁疑惑我們社會的未來棟樑竟有如此待遇？教人留有懸念的「巴黎汁」真是有秘製配方嗎？

全港約有31間學校飯盒供應商，活力、帆船、美利、德國漢沙及新5餐，等質素各有不同。有網民3月底貼文公開某飯盒供應商的小學午餐共10道，每道菜附加有趣評語，總結為「依家小學生真係好幸福呀」。



按以下各圖有網民惹笑評語，不失為沉悶生活中的娛樂：

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之前圖片中描述的「巴黎汁」令人有懸念，究竟是甚麼？原來這汁最初由日內瓦的Café de Paris餐廳於1940年代發明，便以餐廳的名字命名，用新鮮的百里香、百里香花、全脂忌廉、白色第戎芥末醬、牛油、水、鹽和胡椒製成。我們也發現市售有「巴黎牛油汁」Sauce Café de Paris，生產商建議混合沙律醬，可配合三文治及作沾醬用。網民也有解釋何謂「巴黎汁」，並留低有趣留言「巴黎汁」是該飯盒供應商的秘製醬汁，其他網民紛紛留言表達以往小學時的午餐經歷，有惡夢似的，也有不過不失的。

市售的「巴黎牛油汁」Sauce Café de Paris，生產商建議混合沙律醬，可配合三文治及作沾醬用。（圖片：unileverfoodsolutions.hk）

按圖有網民的怪趣留言，大家對於發文中的小學生午餐各有正負評價：

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有網民提起學校的膳食安排指引，根據資料搜尋所得，於（2015年11月修訂）香港教育局對「學校的膳食安排指引」，學校飯盒供應商提供的午餐需符合健康午膳原則，另有「強烈不鼓勵供應的食品」不會隨午膳供應。可按下圖了解：

飯盒供應商承教育局的膳食安排指引，若然午餐賣相不討好而產生乏味感，實屬人之常情及可被理解，連大人見到也感「無胃口」，何況小朋友？這也是普遍網民亙有的共鳴。不過，依其他網站報道世界各地的小學午餐，再拿來對比香港的便發現，我們香港大約在中游位置，比南韓、日本、台灣及瑞典的失色，相比西班牙及印度等賣相略勝一籌。

按圖了解不同國家的小學午餐，看你們又認為哪個地方的最吸引？

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