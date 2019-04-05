【青衣戲棚2019】4、5月先後一連五日舉行！拜神兼掃過百小食攤檔

一年一度的青衣戲棚，即將於四月回歸！屆時將會有多種傳統表演，以及過百個小食攤檔，市民拜過神後，也可以一次吃個飽。 資料圖片：Instagram

一連五日！慶祝真君大帝寶誕

每年的農曆三、四月，青衣都會按照傳統慶祝《真君大帝寶誕》及《天后誕》，今年4月16日至20日、5月5日至9日，會先後一連五日興建臨時戲棚，舉辦各式表演，場內亦設多個小食攤檔，市民拜神後也可以趁墟。回顧過往2018年，場內小食攤多不勝數，供應鹹蛋黃雞皮、芋圓、醉鮑魚等食物，吸引不少市民前來，感覺就像市集般熱鬧。不過，過去數年亦有不少人反映，場內食物定價偏貴，質素就一般般。最後建議打算到訪的朋友，最好自攜餐具前往，響應環保。

按圖看往年場內盛況及各式食物：

青衣戲棚會分別在4月、5月舉行，小食攤檔亦會有變。記得帶走隨行的垃圾，保持清潔，多用環保餐具，減少浪費。（IG：IG：irenefish）

+ 12 + 11 + 10

青衣戲棚

地址：青衣青綠街球場

【真君大帝誕】日期：4月16至20日

【天后誕】日期：5月5至9日

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁