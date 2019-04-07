【樽裝水】新興「冰河水」憑一樣野月賣25萬支　征服奄尖網友

近期關於「水」的話題在網上吵得沸沸揚揚，例如無印良品礦泉水溴酸鹽超標一事，引起消費者相當的關注。根據台灣批踢踢實業坊（PTT）與網路babyhome討論區顯示，24至45歲的網友對於礦泉水議題，最在乎的就是它的「味道」及「製造過程」，包含水源、過濾與消毒等過程。

礦泉水最驚飲到怪味 「水源地」是關鍵

飲水最怕就是有奇怪的味道，根據PTT網友討論，揀礦泉水大家最在乎的就是「味道」。有網友表示「好不好喝不一定會有見解，但難喝是真的能比較出來！」更有網友表示超市售礦泉水只要用塑膠樽裝，都有膠味。但其實，所有品牌的瓶裝水口感與礦物質含量都受到水源地最直接的影響，也有越來越多消費者關心飲食的產地來自於哪裡、是否安全、有沒有品質保證。

台灣國立成功大學環境工程學系林財富教授分享，光是在台灣南北部的水就存在着很大的差異。因為板塊與岩層的成分不同，越往南部的水硬度就越大，喝起來較不順口，與自來水處理的技術、污染或衛生條件都沒關係。所以別以為是因為在台北，才有順口的水可喝，其實都是地質的原因。

世界各地都在找尋珍貴的水源地

除了開鑿難度高、需要專業技術與大量資金投入才得以開發的海水以外，其實陸地上還是有很多的水源。湖泊、河流、水庫等是降水天然匯集場所；冰河水主要來自南北極與海拔上千公尺以上的冰原融水，由大氣降水經多年積累而成的純淨水源；地下水自然湧出的泉水或者山泉水；在地面下流動或停滯，通常存在於飽和含水的土壤及岩石孔隙或裂隙中的地下水。

冰河水的品質近年備受推崇，主要來自南北極與海拔上千公尺以上的冰原融水，是由大氣降水經多年積累而成的純淨水源，彌足珍貴（視覺中國）

在這些水體中不乏純淨、優質的水源，都吸引了許多業者投入，希望得到純淨水源的開發權，來發展高品質的飲用水，其中如斐濟共和國的自流水層、冰島純淨的冰島水都成為舉世聞名的水源代表。

冰河水的口感最受消費者推崇 有一款在日本電商月銷售額就破784萬日圓

消費者對水的關切程度從日本電商的銷售額就可以看出！有一款來自加拿大的冰河礦泉水ICEFIELD，2017年3月在日本的Yahoo！Shopping線上購物網站上，網路總銷量達到25萬3658瓶，銷售額高達784萬2074日圓（約等於55萬港元）！在日本yahoo及樂天市場網路更是得到五顆星的評價，另外在日本五大主流電商──樂天市場、Amazon、Yahoo!Shopping、DeNA Shopping和ponparemall上，2017年新客銷售與回購銷售比例也從3:1變成1:3，顯示消費者購買過ICEFIELD後，願意回購的機率相當高！

來自加拿大的冰河礦泉水ICEFIELD，2017年3月在日本的Yahoo！Shopping線上購物網站上，網路總銷量達到25萬3658瓶，銷售額高達784萬2074日圓（約等於55萬港元）（ICEFIELD官方網站）

ICEFIELD加拿大天然冰河水的取水裝瓶工廠位於加拿大與美國交界的British Columbia省溫哥華島的冰河省立公園裡，因為位於加拿大政府公布的永久禁止開發保護區內，取水地及工廠的環境都受到加拿大政府最嚴格的保護。

ICEFIELD加拿大天然冰河水的取水裝瓶工廠位於加拿大與美國交界的British Columbia省溫哥華島的冰河省立公園裡，因為位於加拿大政府公布的永久禁止開發保護區內，取水地及工廠的環境都受到加拿大政府最嚴格的保護（Icefield Water Facebook）

日本樂天市場網友紛紛表示「入口非常好喝，小瓶身在走路時拿着也超方便，會想一直購買」、「比起其他家的水單價還低，入口滑順，也不會有像其他礦泉水的一股怪味」也有網友表示，曾經拿ICEFIELD來烹調食物，發現更能煮出食材鮮甜味與煙韌的米飯，製作飲品還能引出茶、酒、咖啡的天然風味！

水是我們生活的必需品，市售的瓶裝水種類非常多，各廠牌間口感與味道的差異主因就是因為其中的礦物質比例不同，但不用擔心，就算喝再多瓶裝水也很難因此而攝取過量礦物質，不過如果想要追求口感及味道的消費者，冰河水確實是許多網友都推薦的樽裝水選項。

【本文獲「食力」授權轉載，原文：喝水也要追求口感！日本賣翻的瓶裝水就是它！】

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