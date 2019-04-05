【尖沙咀台茶】80後女生慶第3分店開幕　推$3黑糖或芋頭鮮奶優惠

台茶店開到成行成市，去年登港的沐白小農即將於尖沙咀開第3間分店，並推出限時$3一杯黑糖鮮奶或芋頭鮮奶優惠！ 當初，兩位80後女生--Eve和Yuni，為向飲食業進發開台茶店，赴台「考察」，一星期內嚐10多杯飲品，最讓她們念念不忘的，正是這款有粒粒芋頭、香滑芋泥的鮮奶飲品。 攝影：朱潤富、官方圖片

$3大甲芋頭鮮奶 尖沙咀新店限時優惠

去年11月才登港的台灣過江龍，沐白小農，其招牌大甲芋頭鮮奶引來各台茶迷喜愛，四月中即將於尖沙咀開第3間分店，兼推出$3招牌飲品優惠，令台茶迷平飲大甲芋頭鮮奶。

大甲芋頭鮮奶 $3（原價 $30）｜入口香滑而且吃到芋頭顆粒。

一星期嘗10多杯飲品：「親身試過好飲先會傾代理。」 沐白小農香港代理商Eve和Yuni

作為代理商的兩位80後女生，Eve和Yuni，去年飛往台灣實地「考察」，一星期內嚐過10多杯飲品，當中讓她們念念不忘的，是一款有粒粒芋頭、香滑芋泥的鮮奶飲品。

因為這杯台飲，她們決定要將此品牌引進香港。不過，傾代理過程如過三關，講金亦講心，「唔係你有錢就可以。」

Eve(圖左)和Yuni(圖右)，一位健康用品從業員，一位從事護膚品批發。問及為何不向自己女性妝品本行發展，二人表示，妝品市場近飽和狀態，一於嘗試新界別，向飲食業進發，與沐白小農台灣總店負責人華姐(圖中)合作，將其帶來港。

赴台實戰一個月：「日沖400杯台飲。」

就算是投資者，也要飛往台灣，用一個月時間，實習沖調飲品。Yuni幾乎每天都要落舖跟師傅學藝，沖300至400杯手搖飲品，「沖的過程不太難，最難是記成分與分量，多了少了都好影響味道，就會被師傅要求再沖。」

實習一個月後，還有「考試」，考驗她在1分鐘內沖到幾多杯，以及計算出現錯誤的機會率，「會計住時，睇住你點沖同有無出錯。」可見，彼此對於品牌所沖調的飲品都很嚴謹。

按圖看「沐白小農」飲品！

蜂蜜檸檬 $24｜也有清新的果汁，生津解膩。

元朗店簡約小清新的裝潢，跟足台灣總店設計風格。

沐白小農

尖沙咀分店

地址：尖沙咀寶勒巷3號地下2號舖

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

優惠詳情：4月13日，3:15pm開始，$3可買到黑糖波霸鮮奶或大甲芋頭鮮

優惠飲品數目：333杯，每人每次排隊限買1杯，先到先得送完即止

元朗分店

地址：元朗裕景坊27-31號金倫大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

荃灣分店

地址：荃灣荃興徑2-8號昌泰大樓地下6號舖

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

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