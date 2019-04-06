【冷知識】食飯飲凍水難消化？番茄加青瓜會嘔？6大食物組合迷思

「喂！飲完凍檸茶又飲奶茶？你唔驚奶溝檸檬會肚痛咩？」我們經常都會聽到這句話，但你又是否知道這背後的原因呢？除了檸檬溝奶之外，又有甚麼食物是不可以同時吃的呢？

1 食飯＋飲凍水？

有人話無論是飯前、食飯中抑或是飯後都不宜飲凍水，因食物會在胃部凝固，難以分解。真的假的？（資料圖片）

有人話無論是飯前、食飯中抑或是飯後都不宜飲凍水。和脂肪在低溫下凝固的原理一樣，飲凍水使胃部的溫度下降，因而令食物在胃部凝固，難以分解。不過，當然這是錯誤的看法，因為人體的體溫是恆常的，喝凍水並不會令身體的溫度長時間下降，在人體的溫度調節之後便會回復至正常的水平。反之，飲任何溫度的水都有助於消化食物，所以在食飯時飲凍水並不會阻礙食物的分解。

2 青瓜＋番茄？

青瓜和番茄，是在沙律或伴碟中十分常見的組合，不過，有人說因為青瓜和番茄的消化時間相差很長，加上青瓜中有一種酶(enzyme)會破壞番茄中的維他命C，所以把青瓜和番茄一起吃會引致嘔吐。

這個說法是對的，青瓜中的而且確會破壞番茄中的維他命C，不過只要有均衡的飲食習慣，這些維他命C是可以從其他食物補回來的，而在這個組口中加一點醋更可以抵消這一個效果。不過，雖然青瓜和番茄的消化時間不同，這並不足以產生任何負面後果，吃青瓜和番茄後會肚痛的原因可能是因為身體對其中一樣較敏感所致，所以下一次吃青瓜和番茄後肚痛，千萬不要找它們做藉口。

3 啤酒＋堅果？

花生可說是佐酒小食的第一位，但原來這個觀念是商業手段之一。（資料圖片）

在喝啤酒的同時吃堅果的話會容易導致脫水，令你更加愈飲愈口渴。這個概念亦被用來作增加啤酒銷量的手段，啤酒供應商或酒吧在提供啤酒的同時亦會送上一碟花生，因為這可以令顧客愈飲愈口渴，而且堅果中的鹽分會減低啤酒的苦味，從而點更多啤酒。

4 飯前果？飯後果？

水果應該飯前吃抑或飯後吃可說是家中萬年的辯論題目。（資料圖片）

其實現時暫無科學證據證明應空肚或飯後吃生果，因為兩者對吸收營養素嘅影響均差別不大，所以據衛生署的建議，吃水果的時間可以按個人的飲食習慣而定，不論是飯前或飯後吃，水果內的維他命C都有助身體從植物類食物吸收更多鐵質。最好當然是在兩餐之間吃水果，從而代替吃零食的習慣。

5 奶＋檸檬？

當在奶中加入酸性的果汁（包括菠蘿、檸檬、橙）時，這會使奶凝結和浪費奶的營養價值。（資料圖片）

這是因為當牛奶的蛋白質遇到弱酸性果酸時會產生化學作用，令蛋白質分子結構被破壞而凝結成塊狀的乳酸結合物，所以進入消化系統後難以吸收，產生排斥，導致肚痛，所以千祈唔好飲凍檸奶啦。

除了和漢堡包以外，熱狗配薯條可說是最佳拍檔。（資料圖片）

6 熱狗＋薯條？

它們可以被稱為垃圾食物，當然是因為它們極低的營養價值所致啦。垃圾食物配垃圾食物，吃得太多不但會引致便秘、腹瀉，更會令血壓上升，甚至是鬱悶的情緒。所以垃圾食物真的是少吃為宜！

資料來源：Health&Human Research，衛生署