【觀塘放題】$298任食逾15款海鮮！極速回本兼送大份主菜

近年提供海鮮放題的餐廳愈來愈多，一向多美食的觀塘，有西餐廳提供任食燒海鮮優惠，$298可以任食逾15款海鮮，另外有超過10款的燒物任食。未夠喉的話，還送你一款西餐主菜，有加拿大斧頭豬扒、紅酒燴羊膝等，保證吃到抱住個肚出門口，即睇海鮮放題試食報告！ 攝影：唐家儀

位於觀塘的這間西餐廳，一向提供牛扒等菜式，主菜味道正常不會有伏，惟獨餐廳位置偏僻，而附近亦太多選擇，所以今次所推出海鮮放題優惠，的確能吸引更多客人試食。

今次放題優惠，場內提供逾15款海鮮，全都是店主每日去街市拎貨，保證新鮮。問及海鮮每日拎貨價錢一定貴過拎冷藏貨，店主表示，「對啊，燒海鮮若不用新鮮貨無咁好食。」所以，他們一燒好的海鮮，會引來排隊人士搶海鮮，有見及此，店主要限制人客拎海鮮數目，各位想再吃就要再排隊啦！

按圖睇「Give Me 5」海鮮放題有咩海鮮食！

逾15款海鮮放題即叫即燒！

+ 4 + 3 + 2

試食報告：

海鮮類：

款式：15-18款，視乎當日海鮮質素而定

當中包括，生蠔、蟶子皇、活海蝦、扇貝、帶子、大蜆、多春魚、秋刀魚

食後感：海鮮沒有雪味，夠新鮮

個人推介：燒蠔和蟶子，睇得出飽滿，燒的期間會加秘製香草醬，效果更惹味。

提提你：試試醬汁馬來西亞黑醋，酸甜得來令海鮮更美味。

按圖睇有咩其餘串燒！

吃太多肉的話，要吃點蔬菜。這裡有15-18款燒物。

+ 6 + 5 + 4

其餘燒串：

款式：15-18款

包括牛、羊、雞、豬肉串、菠蘿、芝士腸、燒賣，及蔬菜

食後感：是基本BBQ會見到的食材，驚喜不大，叫做唔夠飽可以食其他串燒滿足腸胃。

個人推介：燒賣和菠蘿，燒賣可以說是串燒必備食物，燒焦面層香脆極致，加點黑醋更美味。菠蘿酸甜又大塊，燒完更香口。

同場任食：

海鮮冷盤：凍蟹、皇冠螺、青口、凍海蝦和沙律吧

甜品：大概10款，有芝士餅、啫喱甜品等不同口味甜品

按圖睇「Give Me 5」自選主菜有咩食！

意大利西西里軟殻蟹扁意粉。

送一款主菜

菜式包括：意大利西西里軟殻蟹扁意粉、加勒比海辣醬鱸魚、希臘式風味烤春雞、加拿大斧頭豬配蘋果蓉醬、波爾多紅酒燴羊膝、澳洲肉眼扒(8安士)配黑椒汁

食後感：主菜份量是正常晚餐份量，隨放題送一款價值只少$80的菜式，確保你吃不夠海鮮都有正餐搭救，讓客人抱住個肚出門口。

計返條數，假設到西貢拎貨，一隻貴妃蚌都$8-$10，所以在這裡吃大概15-16件海鮮大概$160，再加其他燒物、甜品、飲品和主菜，$298再加一的價錢已經回本了！

整體點評：

抵食度：4/5

記者當日以7成餓來挑戰海鮮放題，可以完成近15、16款海鮮、12件小蛋糕和1.5支飲品。主菜則吃到1/6件斧頭豬扒。

計返條數，假設到西貢拎貨，一隻貴妃蚌都$8-$10，所以在這裡吃大概15-16件海鮮大概$160，再加其他燒物、甜品、飲品和主菜，$298再加一的價錢已經回本了！

提提你：每次排隊，每人最多拎4串，當中最多2款海鮮，數目不算多，要吃多點就要排幾次。另外，燒爐暫時只得一個，燒物需時，速度不算快，日後會再增添一個燒爐以緩和排隊情況。

環境都幾大而且舒服。

海鮮放題詳情：

日期：即日起，暫未有優惠完結日

收費：成人 $298；小童 $188（有加一服務費）

Give Me 5

地址：觀塘鴻圖道90號5樓

營業時間：星期一至日 6pm-10pm

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁