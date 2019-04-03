【尖沙咀下午茶】英皇室御用Fortnum&Mason將到港！一嘗經典茶餐

英式下午茶向來都是悠閒生活的體現，平日不少女士都愛相約朋友一起Tea Time，一邊談心事，一邊分享三層架上的糕點，感覺時間都慢了下來。好消息是，貴為英國皇室御用茶店，300年老店Fortnum & Mason，將於今年到港，屆時粉絲們就可感受下午茶有多貴氣！ 資料圖片：官方圖片

女皇都幫襯！正統英式下午茶

講到去英國旅行，行程當然少不了吃下午茶！而說到倫敦最有名氣的茶店，就莫過於Fortnum & Mason。這個品牌搜羅世界各地如大吉嶺、喜馬拉雅山等地的頂級茶葉，出品更為皇室御用，質素可謂備受肯定，而品牌旗下供應下午茶的Tea Salon，更特別為英女皇的鑽禧紀念易名The Diamond Jubilee，並邀得女皇現身剪綵，確實不簡單！據說女皇還會不時來歎茶，讓不少人覺得，到這裡吃下午茶是身份的象徵。

Fortnum&Mason貴為英國著名百貨及食品品牌，至今已有逾300年歷史。

2012年剛好是英女王登基60年紀念，店內茶室特意易名Diamond Jubilee，女皇亦穿著TiffanyBlue色調的服裝前來剪綵，跟品牌標誌性色調不約而同。圖為另一活動照片。（圖片來源：Getty Image）

九月到港！尖沙咀店樓高兩層

然而想去倫敦旅行的話，至少得離港一星期，未必人人能夠抽空。幸好，品牌近日宣布將於9月來港，開設首間海外分店。新店選址尖沙咀，樓高兩層，一層售賣餅乾、茶葉，一層則是英式餐廳，供應經典下午茶。屆時除了半島、洲際等五星酒店之外，貴婦、淑女們又多了個偷閒的好地方！

品牌日前在 Instagram 公布，將於今年進駐香港，開設樓高兩層的首間海外分店。

鹹甜點任添！貴氣Tiffany Blue茶具

目前香港店還未有其他具體消息，現在就先來看看英國店是什麼樣。筆者之前就親身去過，Fortnum & Mason 本店位於倫敦最繁榮的Piccadilly區域， 是樓高數層的百貨店，當中Tea Salon就是最受遊客青睞的餐廳。店內裝潢典雅，一進去便聽見琴聲，枱都鋪上白枱布，放著Tiffany Blue色調的茶具，散發著一股貴氣。而侍應們的招待亦相當貼心，若是客人食不飽的話，還可免費任添茶點，當然一分錢一分貨，茶餐消費不低，人均差不多$600港元。不知香港店定價會否一樣高昂？

按圖看英國店環境及茶點：

+ 10 + 9 + 8

題外話，記得三層架的食用次序為：先吃下層的finger sandwiches，再到中層的鬆餅，最後才吃上層的甜品，淑女們以後可別搞錯了。

Fortnum & Mason

地址：181 Piccadilly, St. James's, London W1A 1ER

電話： +44 20 7734 8040

營業時間：星期一至三10am-8pm，星期四至六10am-9pm，星期日11:30am-6pm

Fortnum & Mason 香港店

地址：尖沙咀

預計開幕日期：9月

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