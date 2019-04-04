【飲食熱話】連登仔鬧網店蛋糕不對辦　網友負評：以為公審就啱？

去年Louis Vuitton跟潮牌Supreme搞聯乘，全球名牌奴隸瘋搶，當中的行李箱拍賣成交價為10.4萬美金！不過並非人人都買得起，買不起的人只可以訂個「山寨版」，如日前就有網民用1千蚊向網店訂了個同款的蛋糕，事後卻非常不滿，擺上網鬧爆店主，不過結果竟然係……畀人鬧番轉頭。

網友在連登討論區開Post，指自己在一間網店訂造Louis Vuitton（LV）聯乘Supreme的生日蛋糕，結果貨不對辦，他認為是「勁伏」，放上網公審網店之餘，更叮囑網友要小心。究竟有何不滿呢？該網民指：「蛋糕高低不平，左邊高咗成吋，以為是屋企整蛋糕作品」、「好難食、簡直是貼錢買難受」。但令他最生氣的是「拿到蛋糕後不出半個鐘出現裂痕」，網民質疑店主交收時有否檢查過，他則歸咎於店主相約在便利店內交收，讓他無法檢查清楚蛋糕，只說：「我有望過，唔代表檢查咗。」他之後更貼上與店主的WhatsApp對話截圖，請按下圖：

基本上，看完對話之後，網友都一面倒認為是買家問題，覺得是他未有檢查清楚，就算是在連鎖店買蛋糕，都一樣是「貨品出門，恕不退換」，網友說：「你繼續賴啦，自己onX真係冇辦法，光線不足就唔check？唔識開手機電筒check？唔識叫佢幫你攞住？」另外亦有網民質疑這位買家說：「唔係下下擺上網公審就一定啱㗎！」這句話有如對近年公審氾濫，動輒就影人放上網的社會現象當頭棒喝。

原文500多個留言中，幾乎全部都是斥責樓主，請按下圖睇更多留言：

+ 7 + 6 + 5

網民質疑這位買家從網店訂購蛋糕，但未知該店有牌與否，實在是難以追究。根據《食物業規例》，自設工場製作蛋糕者須持有食物製造廠或烘製麵包餅食店牌照，無牌經營最高可判罰5萬元及監禁半年，另加每日罰款900元。假若蛋糕店是網購形式，亦必須在官方網頁內提供牌照資料。

除此之外，這款按名牌款式而仿製的蛋糕，亦可能觸犯侵權條例，LV多年來已不止一次控告小店侵犯其商標，許多賣家因而誤墮法網。

縱使買家認為今次購買是不快經驗，但說實話蛋糕店仿真度已算非常高，過往就有很多網民分享自己網購蛋糕貨不對辦的慘況，部分圖樣有如中了輻射一樣。請按下圖睇更多「中伏」蛋糕，記得睇到最後！

+ 12 + 11 + 10

【第一屆武博】格鬥籠內，高手埋身肉搏，真實呈現你眼前！武博內設「格鬥籠」，將有不同類型的表演賽，包括泰拳、MMA綜合格鬥、菲律賓魔杖及業餘修斗等，力量、拳風、汗水，比賽就是如此真實！快約定熱愛搏擊運動的朋友們，5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁