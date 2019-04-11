【辣椒醬推薦】次次都係落Tabasco？世界各地8款必試辣醬大公開！

有一種人去旅行，無論去哪兒，都一定要不停吃吃吃。每個地方的地道菜式都有其獨特之處，當中辣醬更可以體現出各地人民對辣的喜好：川式麻竦火鍋的辣、水牛城雞翼的辣、冬蔭功的辣都各有特色。想知道哪一款最合你的胃口的話，不妨先認識一下世界各地有名的「國民辣醬」！

#1 中國：老乾媽辣醬

要數到中國最有名的辣醬，就是這瓶來自貴州的老乾媽了！由乾辣椒、炒香了大豆、四川胡椒等成份所組成的辣醬，起初是由老乾媽一人製作，因為配方獨特而聲名大噪，後來也就順理成章地大規模生產，並把辣醬推廣到中國各地，成為了中國的「國民辣醬」了！在外地的一些華人食品店，都會看到老乾媽的身影的。

老乾媽辣醬有多款不同口味，滿足了不同人的辣和口味的要求。（視覺中國）

#2 泰國：是拉差辣醬（SRIRACHA）

香港人吃東南亞菜式的時候，很多時都會看到是拉差辣醬的身影。這瓶印著公雞圖案的辣醬在全球都十分受歡迎，但原來配方一開始是源於泰國，其後才把生產移施加州。是拉差的成份中有辣椒膏、蒸餾過的醋、蒜等等。

香港不少餐廳都有提供是拉差辣醬。（美國公雞嘜是拉差香甜辣椒醬@Facebook）

#3 韓國：紅辣椒醬（GOCHUJANG）

韓國一盒盒的辣椒醬相信對香港人來說並不陌生，這些辣椒醬雖然沒有特別的名字，但卻是韓國獨特的辣醬味道。它們由曬乾的苦椒磨成粉末、小麥粉、麥芽糖、鹽和糯米粉發酵而成的，因此辣醬會較為濃稠，用來製作肉食料理就十分適合。大部份韓國菜式中的辣味都是源於這盒辣醬呢。

韓式辣醬通常都以這種膠盒盛載，辨認度很高。（Instagram@weitinglao）

#4 美國：LOUISIANA辣醬

在美國較為人熟知的是這一款Louisiana辣醬， 以白醋為基調、再加入紅辣椒為辣醬帶來辣味及鹹味，當地人會用它來佐不同食物，比如是炸雞、炒蛋、甚至是冷了的Pizza，和這款辣醬的味道都十分相襯。重點是我們常常吃到的Tabasco辣醬，其實就是這款Louisiana辣醬的地區變奏版！所以說，去美國一定要嚐嚐這元祖辣醬。

認著這款標誌辣醬，就是美國最多人食用的辣醬了。（louisiana_hot_sauce@Instagram）

▼▼世界各地有名的「國民辣醬」當然不只以上的四枝，按下圖看更多辣醬推介：

+ 9 + 8 + 7

去到陌生的國度，看盡不同的陌生事，當然少不免吃吃各式各樣的辣椒菜式。又或者如果你身邊正好有朋友是無辣不歡，買下這些特別的辣椒醬作伴手禮，也是一個相當不錯的選擇呢！

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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