【日式炸雞食譜】便當達人公開炸雞塊秘訣！一文看清醃料油炸步驟

吉井忍有很多身份，「便當大神」、「豆瓣紅人」、旅居中國多年的日籍華語作家等等。而她對自己的定義卻很謙遜：「居住在北京的日本媳婦。」

我每天早上會做兩份便當，一份給先生，一份給自己。帶便當不僅僅是為了營養、省錢、環保，製作時的那份溫馨回憶也會一直陪伴你。 吉井忍

吉井忍 Yoshii Shinobu ：日籍華語作家 丶《四季便當》作者（一条提供）

便當（Bento）在日本極為普遍，是家庭主婦的必修課。媽媽會給孩子琢磨出可愛的卡通便當；妻子會給丈夫準備豐盛的愛心便當；一個人的話，想要吃得營養健康，就更要帶一份隨心搭配的手作便當，絕對會讓辦公室裡天天為午飯發愁又只能吃外賣的同事羨慕得尖叫。炸雞塊是便當菜的「定番（基本款）」，堪稱日本的國民美食。在家庭、居酒屋或食堂，它同樣是不可缺少的一道菜。

炸雞塊是日本最基本的便當菜，步驟相當簡單（按圖放大）↓↓

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炸雞塊是便當菜的基本款，堪稱日本的國民美食。炸雞塊便當也是吉井忍小時候的最愛。夏天吉井忍和媽媽出遊時，母女倆就會在海邊吃炸雞塊便當，那是童年幸福的回憶。

「炸雞塊便當」所需的食材

材料 份量 帶皮雞腿肉 1-2塊 番薯 1個 青椒 1-2隻 彩椒 1-2隻 雞蛋 1-2隻 澱粉 適量 麵粉 適量 蒜泥 少許 薑末 少許 料酒 少許 生抽 少許 鹽 少許 白糖 少許 黑胡椒 少許 蛋黃醬 少許 鰹魚（柴魚）片 適量 植物油 500-1000毫升

便當小貼士：

炸雞塊的關鍵在於油炸：油炸分兩次，第一次控制在2分鐘以內，以免肉質變硬。此時肉塊還沒炸熟，但利用肉塊上餘下的熱度可以慢慢熟透。第二次油炸時，油溫稍微提高一些，時間可以適當減少。經過兩道炸製的雞塊，從外觀顏色到口感都會得到提升。

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