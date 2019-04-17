【鮮花甜品食譜】好味養顏女生必學！簡單易整蓮花香凍、花香米茶

春日百花齊放，很多鮮花做的美食賞心悅目，且可口養顏，與其他食材一起炒製沖泡的茶，對於久坐電腦前的上班族還有調養身體的功效。藍晉熱愛植物花草，崇尚天然食材，今天，我們就來學著做兩道以鮮花為原料的飲品與食物。

主廚秘技 Chef's Recipe：

1. 花香米茶

花香米茶由黑米加黑枸杞、乾桂花炒製而成。黑米和黑枸杞都是滋補的天然食材，暖胃、補氣，一年四季都適合飲用，特別是久坐電腦前長期加班的人，飲用米茶能夠起到調養身體的作用。沖泡後的米渣拌上蜂蜜或者紅糖也可食用。

花香米茶由黑米加黑枸杞、乾桂花炒製而成。（一条提供）

所需材料和製作過程（點撃圖片）▼

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2. 蓮花香凍

蓮花香凍是以蓮子和紅糖製成的一道甜點，將蓮子與紅糖煮爛、搗碎，並配以紫羅蘭冷藏而成。蓮子甘糯清火，紅糖香甜。

蓮花香凍是以蓮子和紅糖製成的一道甜點。

所需材料和製作過程（點撃圖片）▼

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材料 Ingredients

花香米茶 黑米 200克 黑枸杞 100克 桂花 10克

蓮花香凍 蓮子100克 紅糖 50克 水 500克

▲完整內容，歡迎欣賞置頂影片。

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