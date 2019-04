【未來食物】人造肉到底歸邊個管？美國主管機關終於有共識…

科技的進展不停刷新我們對於飲食的想像,從透明奶茶、擬真素肉,到甚至可以從實驗室培養皿中長出來的「人造肉」。 但隨著這些科技的發展,我們對於這些日漸蓬勃發展的「科技食品」的管理也越顯不足而模糊。

2013年世界上第一塊培養肉漢堡扒在倫敦產品發佈會上現場烹飪,外觀看起來就跟真的漢堡扒一樣。(Mosa Meat Facebook圖片)

在2013年世界上第一個人造漢堡肉問世後,人造肉的技術與產業前景也被許多人所看好, 更吸引比爾蓋茨等投資人投入大筆資金發展。但隨著產業擴大,這些透過培養基所「種植」的人造肉雖然解決了傳統畜牧業土地不足及肉品寄生蟲污染等問題,卻也衍生了新的疑慮,包括這些家禽家畜細胞的來源、品系、培養方式,或甚至到產線上的標示、品質管理、衛生等,這也讓政府面臨了政策管理上的挑戰。

但這些從實驗室裡培養的人造肉不同於以往的畜牧業所飼養生產的肉製品,在制度上到底該歸誰管?近期這樣的疑問在美國熱烈討論著,該隸屬於美國農業部的食品安全和檢驗署(Food Safety and Inspection Servic,簡稱FSIS)還是隸屬於公衛部門的食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,簡稱FDA)?

為了解決這個管理問題,2018年10月23日至24日FSIS和FDA舉行了一系列的公開會議,討論這些以細胞培養技術生產的畜禽產品的潛在危害與相關標示、監督管理等議題。終於在 2019年3月7日,FSIS與FDA共同發布了一項正式協議…

到底歸邊個管?點擊圖片看答案!

人造肉產業的發展在技術、政策等層面仍有許多需要考量,包含到底會不會與一般傳統畜牧肉品做明顯標示區隔等,後續的政策走向會否連帶影響美國傳統的畜牧業,目前也正被高度關注。

參考資料:USDA and FDA Announce a Formal Agreement to Regulate Cell-Cultured Food Products from Cell Lines of Livestock and Poultry

