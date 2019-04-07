【減肥】韓國人氣即食雞胸低卡低脂　香港製無激素新品邊款較好？

「減肥神器……」靚女同事聽見即雙眼發光，其實，說的只是一包即食雞胸肉！以雞胸肉減肥在韓國早已非常流行，少女時代、Rain、玄彬、2PM等都試過，以不同烹飪法和調味，讓雞胸肉吃不膩，且方便簡單，懶人最啱。現在不只韓國，香港終於也有出產！泰國進口雞胸，香港加工調味。究竟韓國vs本土，哪款較低卡？哪款較合港人口味？ 攝影：鄒家鳳

韓國早年已流行雞胸肉減肥法。(IG@goodbodyhk)

雞胸肉，尤其去了皮的雞胸肉，是我不太愛吃的雞部位，油脂較少，肉質較實，但正因如此是減肥一族的恩物，加上蛋白質豐富，不只吸引愛美女生，健身男也一樣喜歡

自言「瘦到條藤」的Francis Hui，曾是一名健身教練，他說因現在工作忙碌疏於鍛煉，體型已今非昔比。不過，他最明白男士健身，無非想操肌，蛋白質成了每餐不可或缺的營養元素。靈機一觸，便仿傚了韓國的即食雞肉，自己生產。「我們的雞胸肉，來自泰國，雞隻都是自由放牧，進口後，再由我們工場調味包裝出售。無激素、無防腐劑、無抗生素。」

Optmeal的即食雞胸現只有香草味和麻辣味。(店舖提供)

究竟泰國進口、香港調味的「即食雞胸肉」，跟韓國的有什麼分別？我們按包裝上的指示，翻熱吃，從方便、味道、肉質等比比看。

按圖看清Optmeal vs Body Nine的「即食雞胸肉」，味道、口感、營養成分等的比較：

左：香港製造；右：韓國製造。

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即食雞胸肉除了單吃，也可配襯不同食材，造出各款料理，五花八門，吃極不膩，按圖可參考各款雞胸菜式：

即食雞胸肉可以單吃，也可配搭其他食材，變出多款美味菜式。

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