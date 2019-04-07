【內地喜茶】新推芋泥布甸枕頭蛋糕！春季限定多肉荔枝飲品

香港的喜茶已經開到第六間，正當大家以為不用特地上深圳的時候，內地喜茶卻推出一連串新品，包括芋泥蛋糕、多肉荔枝系列飲品，令人蠢蠢欲動！ 資料圖片：官方圖片

限定新品 樸實芋泥枕頭蛋糕

內地喜茶最近推出枕頭蛋糕，標榜走古早味路線，即單純以人手拌合原材料做成，味道原始香甜，夾入香甜芋泥布甸後，更變得很吸引。不過，是次推廣只適用於主打烘焙的熱麥分店，深圳的話只有兩間，北上的朋友或許要調整行程，看看能不能配合。

按圖看蛋糕模樣及價錢：

是次新品芋泥布甸蛋糕，只會在喜茶熱麥店發售。

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喜茶(卓越INTOWN熱麥店)

地址：深圳福華三路與金田路交滙處桌悅INTOWN一樓L125、L126

電話：0755-86659952

營業時間：星期一至日 10:00am-22:00pm

喜茶(天安數碼城熱麥店)

地址：深圳泰然四路29號創新科技廣場1期B座臨街商鋪1屋104B

電話：0755-82548471

營業時間：星期一至日 10:00am-22:00pm

春日限定 荔枝系列特飲/甜品

吃不到芋泥蛋糕不要緊，一般喜茶店還是有一系列新品。繼早前的多肉葡萄系列，品牌於四月再推出多肉粉荔系列，分別有拌入荔枝果肉、蘆薈果粒的芝士奶蓋綠茶，以及加入 White Rum的荔枝茶；感覺甜度都較高。另有限定的荔枝蛋卷，內裡是滿滿的忌廉，賣相也相當工整呢。

按圖看荔枝系列款式及價錢：

喜茶

全國部分分店率先推出

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