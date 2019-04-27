日本茶道師每日精選搭配一款和菓子整足一年？24款精緻甜點大盤點

和菓子，是日式甜點的泛稱。它們外形漂亮，種類繁多，既可供奉神佛，又可用在一餐中的收尾，是日本人眼中美味的代表，更重要的是，它們能展現出主人的誠意和情感。 茶道家木村宗慎在2012年到2013年間，每天精選一份和菓子，如此堅持了365天。此前，花道家川瀨敏郎曾用一年時間，製作了365個花藝作品，用「一日一花」為3·11大地震後的日本祈福。木村宗慎也用「一日一菓」這個形式，祈福日本。

茶道師木村宗慎（一条提供）

一日一菓 One Day One Wagashi

木村宗慎認為茶會上，和菓子雖然只是小點心，卻不僅僅是為了吃而存在。人們可以用五官去感受它，再用手觸摸它，整個人的心情都被調動起來。下面，我們從木村宗慎所著《一日一菓》書中，精選了部分和菓子作品。

木村一年內精選造型不同的和菓子，配搭的器皿亦有講究，以「一日一菓」的形式為日本祈福（點擊大圖）▼▼

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茶道家木村宗慎著作《一日一菓》 Kimura Soshin

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