【編輯推介】大坑小店靠抵食突圍細舖搬大舖　必試燶邊蛋肉餅飯

自5歲開始在新界居住，讀書時總覺得過海又貴又遠，一程車都要成廿蚊，所以不常去港島。但自從第一次去過大坑之後，很嚮往那個小社區，鄰近銅鑼灣之餘卻靜中帶旺，附近還有很多特色老店小店，自成一閣的樣子。記得初次去大坑是幫襯以「肉餅塔」馳名的民聲冰室，有時會去飲手工啤酒，直至幾個月前，又多了一間我的愛店——兩草。 攝影：鄧穎琪

大坑街坊小店 「兩草嘢」有交易

兩草是廣東話俗語，即是二十蚊，你知道為甚麼嗎？據說是因為舊時的十蚊紙綠色，摺埋像株草，兩張十蚊紙順理成章就等於兩草。「兩草」大部分小食都是「兩草嘢」有交易，全店最貴的食品都是「四草」，你不用擔心它蝕錢，皆因這間舖抵食到在區內火速竄紅，不少區外人如我亦慕名而來，所以它開業不足一年就細舖搬大舖。

我不常過海，所以都是二月初才首次光顧，那時跟著網上的地址去到竟然見到綠色鐵閘已緊緊鎖上，心想：「不是吧？又摸門釘？！」幸好見到閘上的紙寫住：「我哋搬咗舖啦！向右行70步就到啦！」於是我真的逐步逐步數住，最後行了72步就去到新舖，就在禮賢里和銅鑼灣路的街角。

個人認為兩草的舊舖比較有特色，綠色鐵閘也比較呼應店名。

店裡空間不大，每次去都要搭枱，繁忙時段一張枱要坐7位客人，所以求舒服的話，這裡未必適合。每張枱上都有一張張白色點菜紙，連同飲品都只得11項，剔上所需的菜，交給店員就可以。當中必試的當然是香煎脆邊蛋肉餅飯，另外我也試過胡椒肉骨茶、蛋炒豬腸粉和班蘭咖央多士！

店外有個座地架，簡單列出其中幾款食品。

如果你來到這間店只可以食一樣食物，不要猶豫，就吃香煎脆邊蛋肉餅飯吧！那雞蛋絕對沒有違反商品說明條例，燶邊蛋煎得脆卜卜，一戮下蛋黃立即流汁，緩緩流落熱烘烘的飯，佐以香葱和甜甜的秘製撈飯豉油，即使沒有肉餅，已經是簡單滋味的一餐Comfort Food。當然那肉餅同樣「有料到」，不會煎得太乾太老，咬開仍有豐盈肉汁，實在是佐飯一流，三扒兩撥就食完。肉餅煎蛋飯其實是地道到不得了的港式飯類，但很奇怪，網上形容它是馬拉餐廳，的確它又有賣肉骨茶等，說是馬拉菜也很合理。翻看訪問，其實老闆並有刻意去區分，總之客人食完舒服就好。

按圖睇更多「兩草」食品！

香煎脆邊蛋肉餅飯$30｜未熟透的燶邊煎蛋、煎肉餅、豉油、香葱……加起來就是黃金組合，每次來都必點！不過坦白說，較大食的人一碗未必夠食。

+ 2

位於大坑的小店，得到不少街坊的支持，靠抵食突圍細舖搬大舖。

兩草

地址：銅鑼灣道110-114號地下4號舖

營業時間：星期二至五12:00-15:30、17:30-21:00

星期六及日11:00-15:30、17:30-20:00（逢星期一休息）

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