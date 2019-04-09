【減肥】徐若瑄減肥餐單18天減7磅　營養師提點可吃得更均衡健康!

徐若瑄2年前的減肥餐單，誓要挑戰18天減3公斤，瘦身後直至現在仍然保持不復胖的苗條身型。 要健康減肥，有效的餐單重要，健康及營養均衡更重要，台灣專業營養師趙函穎曾提點大眾，如跟隨徐若瑄的減肥飲食，有一些地方需要加倍留意。

徐若瑄2年前曾在FB粉絲專頁對自己下戰書，挑戰「18天瘦3公斤」，藉著照片記錄每餐飲食內容鼓勵自己，她的減肥菜單也成為當年網友討論的話題，亦引來粉絲仿傚。

2年前徐若瑄的減肥餐單，挑戰18天減3公斤（6.6磅）登熱搜。（截圖：徐若瑄 Vivian Hsu FB）

台灣專業營養師趙函穎曾受邀台灣媒體，就徐若瑄分享的一日三餐內容作提點，是否值得減肥者參考。以50公斤的女生來說，徐若瑄的減肥飲食大概有80分的參考值。目測她約48至50公斤，身高160厘米，BMI值已經夠「瘦」，對於正常BMI值的人來說，18天瘦3公斤比體重超標的人減得吃力。趙函穎營養師建議，若將「減3公斤」換成「降3%體脂肪」，是比較理想和實際的做法。

按圖有徐若瑄減肥餐單內容，更重要是趙函穎營養師的提點總結：

+ 10 + 9 + 8

除了控制飲食外，徐若瑄也做增肌減脂運動來減肥，一周最少4天去跑步或做運動，並配合肌力訓練令線條更結實。趙函穎營養師認為，有氧運動搭配肌力訓練，對於降低體脂效果更佳，也是不復胖的關鍵。

徐若瑄做增肌減脂運動來減肥，一周最少4天去跑步或做運動。（截圖：徐若瑄 Vivian Hsu FB）

最後，趙函穎營養師強調每個人體質、體型及目標不同，在減肥瘦身期間的營養需求也不同，在大家跟隨藝人的減肥方法之前，先評估自身的需要，或諮詢專業營養師的意見。

參考資料：趙函穎營養師健康專欄／台灣自由時報

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