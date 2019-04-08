【銅鑼灣火鍋】周董撐好友火鍋店！邊聽Jay歌兼食日山和牛

愛打邊爐的周杰倫，繼之前在廈門和北京開了「J大俠中華料理」，近期來港為好友於銅鑼灣開的火鍋店「J-POT」站台，店內火鍋食材以周董的歌曲為靈感，如黃金甲、愛情廢柴等，挺有新意的。不只周董有參與火鍋店生意，還有其他明星都有參與這行業，即睇有咩明星火鍋店！ 圖片來源：資料圖片

1. 周董撐朋友！歎海膽麵豉湯底＋逾百年歷史「日山和牛」－J-POT

周董不只活躍於歌壇，他都熱衷於飲食界，近期更為他的香港好友所開的火鍋店－J-POT撐場，幫手做宣傳。火鍋店之所以以「J」來命名，當中都有不少地方向周董致敬，場內設計富有舞台感，而且火鍋菜式名都是以周董的歌來命名。

這些菜式由擁有逾15年高級日菜經驗的Ken Kwok主理，其火鍋湯底有花海膽麵豉湯、和牛清湯等，還引入逾百年歷史的「日山和牛」，實行將火鍋與日菜crossover。

▼「J-POT」火鍋店四月中開幕，按圖睇當中有咩特別菜式！

周董為曾為他做舞台設計的好友站台，宣傳其位於銅鑼灣的火鍋店。

+ 3 + 2

J-POT

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 1樓

電話：2885 0533

開幕日期：四月尾

2. 郭富城讚好！特色九宮格麻辣鍋！重慶火鍋十大品牌－劉一手

郭富城出名鍾情於麻辣鍋，而他有為這間重慶火鍋十大品牌－劉一手站台，官方更送他「一世任食卡」，讓他無限次品嚐麻辣鍋。

這間火鍋店於重慶起家，十多年來，由街頭小店變成現在已經開第1,088間分店，更是重慶十大火鍋品牌之一。品牌火紅在於其招牌重慶麻辣湯底，未嚐湯底，麻辣椒香已經讓人聞到鼻子癢癢，再微呷湯底，由舌尖漸漸填滿口腔，麻感後勁十足，只能吃微辣的記者，不消十秒已經在尋找解辣飲品。不過，能吃辣的朋友會覺得，麻痹感夠刺激過癮，不會一味辣到舌頭疼痛。也許，這就是愛吃麻辣鍋的人會享受的另類快感。

▼按圖睇「麻神」湯底及火鍋配料有咩食！

為了配合港人口味，除了有鎮店的麻辣湯底，亦可配搭近年港或台式火鍋流行的花膠雞湯底。

+ 3 + 2

重慶劉一手火鍋

銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington地下及1樓

營業時間：星期一至四、日 12nn-12am；星期五、六 12nn-1:30am

電話：2110 8889

旺角分店

地址：旺角亞皆老街16號旺角商業大廈2-4樓

營業時間：星期一至日 11am-2am

電話：2111 1333 / 2802 9688

屯門分店

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1101-1102號舖

營業時間：星期一至日 11am-2am

電話：2117 1788

3. 容祖兒、張智霖等港星熱捧！台北最難訂檯餐廳－麻神

去年落戶銅鑼灣的麻神，經已吸引不少明星潮拜，容祖兒、張智霖、袁詠儀、唐詩詠、杜汶澤等，都在首店到港後試食。火鍋湯底「只麻你口，不嗆你喉」，吸引不少麻辣鍋迷追捧，甚至被台灣綜藝節目《女人我最大》評為「台北最難訂檯的餐廳」。其麻辣湯底最有名，以新鮮蔬菜和水果，再加自家製麻辣醬和香料熬製而成，比起其他以肉和骨來煲煮的湯底，相對溫和一點，吃完不會好燥熱。

隨著旺角新店於今年開幕，亦有新湯底，花膠雞鍋推出。湯底以百多隻雞煲8小時，期後加秘製調味再煲4小時，湯底都滲有雞肉的鹹香味道，會忍不先喝兩、三碗湯才開始打邊爐呢！

▼按圖睇「麻神」湯底及火鍋配料有咩食！

麻神麻辣鍋拼花膠雞鍋 $268

+ 4 + 3 + 2

麻神麻辣火鍋

銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 25樓

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

電話：2341 0999

旺角分店

地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場4樓

營業時間：星期一至日 12nn-2am

電話：2343 6999

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