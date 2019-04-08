【90後創業】兩個月赴泰試逾15個零食品牌！好姊妹賣獨家健康零食

港人對於泰國美食絕不陌生，榴槤簡直賣到城行城市，但原來此地不只盛產果皇，近年不斷發展健康零食市場，如雞胸肉薯片、蛋白粉曲奇等這些低脂、健康零食，做運動的朋友及嘴饞的上班一族，吃多幾件都不會感到罪惡。 正因為得知此市場在港還未發展成熟，兩位90後女生，Tasha和Yoyo，就把握機會，將這些健康零食品牌帶來港。在聯絡過程當中，寄了近60封電郵予泰國零食商家，有回應的只有10多間，她們就拿著這些商家的聯絡，膽粗粗就飛往泰國傾出口，花了兩個月的時間，就開始了網上賣泰國零食的生意。 攝影：高仲明

赴泰旅行才發現：「原來健康零食千變萬化。」 Thai Choice負責人Tasha和Yoyo

兩位90後女生，Tasha和Yoyo，是一對相識10年的好姊妹，因為一次赴泰旅行，走過一間健康食物百貨，一進去就開始迷上此地。一直有留意健康飲食的Yoyo指，此百貨內的健康零食，是你想像不到可以製作出來的組合，「你會發現原來雞胸肉可以製成脆片，芝士蛋糕會變成正方脆粒。」而她最愛的是果乾，當中紅火龍果乾在市面上的確少見，讓她們很想將其帶回港賣，就萌生了網上賣零食的念頭。

Tasha（左）和Yoyo（右），一位是做補習老師，一位在NGO做關於影像攝影的工作。兩位由中學開始認識，到現在10年了，期間都有一起合作做小生意，不過未完全發展成熟，直到去年開始進行泰國零食生意，擺過不少文青市集，儲得一班粉絲。

兩個月來回泰國3次傾出口：「原本是獨家，下一秒卻給大財團收購了。」

得知泰國有很多健康零食後，二人就開始想將其引進香港。不過，二人對於傾入口零食這回事是由零開始，幸好Yoyo爸爸有這方面的經驗，就給予她們二人指引進行商討出入口零食事宜，「我們寄了近60間商店，收到大概10多間的回應，可以赴泰與他們談論細節。我們到泰國最深印象是，當地人見我們年輕會特別關心，甚至會給予意見，令到整個過程更順利。」

當中都有試過，原本談好為獨家入口的泰國商店，後來告訴她們不再供貨，細查發現，原來已經給予大公司購下獨家權，「大公司可以確保出口量高，我們始終較小型，較為輸蝕。」

幸好，依然有不少泰國零食廠願意供貨予她們，「他們會認同我們對於健康零食的理念，而且香港的選擇限於歐洲出品的零食，當地人都想有多個渠道宣傳，所以就供貨給我們。」她們更分享，飛往當地拿貨，因為沒有類似集運的地方願意幫她們送貨到港，她們將所有貨運到酒店後，人手包裝進紙皮箱，包了20多箱，包到手都軟。

按圖睇「Thai Choice」有咩零食！

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飲食失調客人回應成動力：「見到客人食得開心才有動力做落去。」

二人畢業後，半職進行這門生意，起初每人各花了5萬元作為創業基金，期後因為家人關係，慳了存倉費用，「家人其實都支持我們這次的創業，所給予的自由度很大。起初會以為，一畢業有份正職，慢慢做上去就叫做好，但後來認為生活開始乏味，就開始計劃做些喜歡、而且對別人都好的事。今次的零食生意，健康當然是一個賣點，不過我們都希望令更多人留意健康飲食這回事。」

Yoyo本身有留意健康飲食，因為此生意開始後，就可以更多機會吃到自己喜愛的零食。

在經營不到一年的期間，得到不少客人的回應，當中一位有飲食失調的客人令她們最印象深刻，「有位擁有暴食問題的客人，他們其實心靈上好想吃東西，但又唔想吃一些對身體不健康的東西，於是網上找到賣泰國健康零食的店，好奇試過後就一直支持。這位客人所給予的支持不限於銷量上的數字，而且讓她們認為，所進行的生意是可以影響他人的生活，憑著這一點，成為了她們繼續下去的動力。

問及對於她們來說，創業是甚麼回事，Yoyo指，「創業，是一場不停否定自己的活動，常懷疑自己是否能做落去，隨時下一秒就結業。」

Tasha則表示，「可能明天就光榮結業，幸好有客人、家人和朋友的支持才能支持下去。」

想嚐到Thai Choice的零食，除了可到她們的Instagram訂購，或四月中到我們所舉辦的社區活動，「社區健康型活墟」，將有她們駐場賣健康零食，同場還有手作、音樂表演等，一於拉埋朋友去玩一個下晝！

Thai Choice

Instagram：thaichoice.hk

「社區健康型活墟」活動詳情：

日期：2019年4月19日 (星期五)

地址：灣仔修頓足球場

時間：12nn-6pm

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